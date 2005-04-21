گزارش تصويري/ سخنراني دكتر احمدي نژاد در مسجد جامع زنجان(3)

شهردار تهران گفت: جوانان سرمايه اصلي براي پيشرفت و توسعه كشور هستند و بايد از اين سرمايه بي‌بديل براي برداشتن گام‌هاي بلند و جهش‌هاي بزرگ استفاده‌اي بهينه به‌عمل آيد.