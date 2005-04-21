گزارش تصويري/ سخنراني دكتر احمدي نژاد در مسجد جامع زنجان(3)

سخنراني در مسجد دانشگاه زنجان
حضور در مسجد دانشگاه زنجان
حضور در مسجد جامع زنجان
حضور در مسجد جامع زنجان
حضور در مسجد جامع زنجان
حضور در مسجد جامع زنجان
عكس / محمد رضا شكاري
شهردار تهران گفت: جوانان سرمايه اصلي براي پيشرفت و توسعه كشور هستند و بايد از اين سرمايه بيبديل براي برداشتن گامهاي بلند و جهشهاي بزرگ استفادهاي بهينه بهعمل آيد.
سخنراني در مسجد دانشگاه زنجان
حضور در مسجد دانشگاه زنجان
حضور در مسجد جامع زنجان
حضور در مسجد جامع زنجان
حضور در مسجد جامع زنجان
حضور در مسجد جامع زنجان
عكس / محمد رضا شكاري
نظر شما