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۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۵۱

گزارش تصويري/ سخنراني دكتر احمدي نژاد در مسجد جامع زنجان(3)

گزارش تصويري/ سخنراني دكتر احمدي نژاد در مسجد جامع زنجان(3)

شهردار تهران گفت: جوانان سرمايه اصلي براي پيشرفت و توسعه كشور هستند و بايد از اين سرمايه بي‌بديل براي برداشتن گام‌هاي بلند و جهش‌هاي بزرگ استفاده‌اي بهينه به‌عمل آيد.

سخنراني در مسجد دانشگاه زنجان

حضور در مسجد دانشگاه زنجان

حضور در مسجد جامع زنجان

حضور در مسجد جامع زنجان

حضور در مسجد جامع زنجان

حضور در مسجد جامع زنجان

عكس / محمد رضا شكاري

کد مطلب 174552

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