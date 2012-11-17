به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیهای که فرماندهی انتظامی استان اصفهان به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم صادر کرده آمده است: همکاری هیئتهای مذهبی در قالب پلیسیاران محرم در سالهای اخیر به برگزاری هرچه با شکوهتر و منظمتر این ایام کمک کرده است.
در این اطلاعیه از مسئولان هیئتهای مذهبی خواسته شده تا به گونهای برنامهریزی کنند که از ایجاد راهبندان در هنگام حرکت دستههای عزاداری در معابر عمومی و خیابانها جلوگیری کرده و با رعایت مقررات، عبور و مرور را مد نظر داشته باشند.
در بخش دیگر این اطلاعیه تاکید شده که مردم ضمن مراقبت از کودکان، آنان را هیچگاه به افراد ناشناس نسپارند.
در اطلاعیه مزبور آمده است:عزاداران حسینی از قرار دادن وسایل نقلیه در معابر و محلهای خلوت خودداری کرده و در صورت امکان آنها را در محلهای امن با نور کافی و یا پارکینگ قرار دهند.
این اطلاعیه از شرکت کنندگان در آیینهای محرم خواسته تا از بردن اشیای قیمتی و وجوه نقد زیاد به محلهای شلوغ و پرتردد خودداری کنند.
این اطلاعیه تاکید میکند: مسئولان هیئتها از سوار کردن عزاداران در کامیون و وانت بار جلوگیری کنند و از بلندگوهای قوی در هنگام حرکت هیئتها در ساعات آخر شب که موجب آزار و اذیت شهروندان میشود، جلوگیری کنند.
فرماندهی انتظامی استان اصفهان همچنین از مسئولان هیئتهای مذهبی خواست تا از انجام اعمال خرافی و بدعت آمیز در عزاداریها بپرهیزند.
همچنین بر اساس این اطلاعیه، شهروندان در صورت نیاز به خدمات پلیس میتوانند با110 تماس گرفته و همچنین پیشنهادها و یا انتقادات خود را از عملکرد ماموران با تلفن 197 در میان گذارند.
کشف 164 کیلوگرم مواد مخدر در اصفهان
سرپرست مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی اصفهان از کشف بیش از 164 کیلوگرم مواد مخدر در 48 ساعت گذشته در استان اصفهان خبر داد.
مصطفی صادقیان با بیان اینکه طی 48 ساعت گذشته بیش از 164 کیلوگرم مواد مخدر در این استان کشف و ضبط شده است، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستانهای خور و بیابانک، شهرضا، فلاورجان، اصفهان و سمیرم در دو روز گذشته توانستند این مقدار مواد مخدر از نوع حشیش و تریاک را کشف و ضبط کنند.
وی اضافه کرد: در این عملیات،چهار دستگاه خودرو توقیف، 11 نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
به گفته سرپرست مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی اصفهان، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان روز گذشته موفق به کشف و ضبط سه هزار و 470 عدد قرص و 206 عدد شربت متادون شدند و در این راستا دو نفر را دستگیر کردند.
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