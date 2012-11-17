اعلام مسیرهای جایگزین برای تردد در خیابان ولیعصر(عج)

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنا به درخواست شهرداری تهران بار دیگر بخشی از خیابان ولیعصر(عج) از ساعت 24 روز پنج شنبه هفته گذشته مسدود شد. این محدودیت به علت خارج کردن دستگاه حفاری مترو در بخشی از خیابان ولیعصر(عج) به مدت دو ماه اعمال می شود.

وی در مورد محودیت های تردد گفت: در این خیابان حدفاصل خیابان لبافی تا جمهوری محدودیت تردد درنظر گرفته شده و رانندگان باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران افزود: رانندگانی که از مسیر جنوب به شمال این خیابان تردد می کنند باید به خیابان جمهوری رفته و از چهارراه هادی به سمت شمال تردد و از تقاطع رازی و لبافی به خیابان ولیعصر بازگشته و ادامه مسیر دهند.

بذرافشان با اشاره به تغییر مسیر اتوبوس های تندرو تاکید کرد: اتوبوس هایی که به سمت شمال خیابان در حال تردد هستند باید از جمهوری به سمت شرق و خیابان 30 تیر رفته و پس از آن به سمت خیابان لبافی نژاد ادامه مسیرداده و از مسیر غرب وارد خیابان ولیعصر شوند.

