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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

فریشی خبر داد:

بهزیستی کردستان گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO را دریافت کرد

بهزیستی کردستان گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO را دریافت کرد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان کردستان گفت: با تلاش، پشتکار و جدیت تمام پرسنل بهزیستی کردستان موفق به اخذ گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2008 شد.

سید صباح قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب این موفقیت در بهزیستی کردستان، اظهار داشت: دریافت گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت ماحصل همکاری و همدلی خانواده بهزیستی کردستان است و این سندی بر تعهد به ارتقاء مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد است.

وی افزود: با استقرار ISO9001-2008 در بهزیستی کردستان به زودی شاهد رشد و بالندگی بیشتر و بهتر در ارائه خدمات مطلوب و شایسته به جامعه هدف خواهیم بود و انتظار می رود که مردم به ویژه جامعه هدف نیز بتوانند از خدمات به روز این سازمان بهره مند شوند.

مدیر کل بهزیستی کردستان ادامه داد: بدون شک این ارتقاء سطح خدمات، موجب افزایش سطح رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده توسط این اداره کل را به دنبال دارد.

قریشی این موفقیت بزرگ را آغازگر راه جدید در خدمت رسانی بهینه به جامعه هدف عنوان کرد و افزود: توسعه امکانات و همچنین فراهم کردن فرصت خدمت بهتر به جامعه هدف از اهداف اصلی بهزیستی در سراسر کشور به ویژه استان کردستان است که انتظار می رود به این مهم به صورت ویژه توجه شود.

وی در پایان گفت: در حال حاضر اقدامات خوبی در راستای خدمت رسانی بهتر به ارباب رجوع در بهزیستی کردستان و شهرستان های تابعه در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 1745532

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