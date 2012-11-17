بهزیستی کردستان گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO را دریافت کرد

سید صباح قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب این موفقیت در بهزیستی کردستان، اظهار داشت: دریافت گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت ماحصل همکاری و همدلی خانواده بهزیستی کردستان است و این سندی بر تعهد به ارتقاء مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد است.

وی افزود: با استقرار ISO9001-2008 در بهزیستی کردستان به زودی شاهد رشد و بالندگی بیشتر و بهتر در ارائه خدمات مطلوب و شایسته به جامعه هدف خواهیم بود و انتظار می رود که مردم به ویژه جامعه هدف نیز بتوانند از خدمات به روز این سازمان بهره مند شوند.

مدیر کل بهزیستی کردستان ادامه داد: بدون شک این ارتقاء سطح خدمات، موجب افزایش سطح رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده توسط این اداره کل را به دنبال دارد.

قریشی این موفقیت بزرگ را آغازگر راه جدید در خدمت رسانی بهینه به جامعه هدف عنوان کرد و افزود: توسعه امکانات و همچنین فراهم کردن فرصت خدمت بهتر به جامعه هدف از اهداف اصلی بهزیستی در سراسر کشور به ویژه استان کردستان است که انتظار می رود به این مهم به صورت ویژه توجه شود.

وی در پایان گفت: در حال حاضر اقدامات خوبی در راستای خدمت رسانی بهتر به ارباب رجوع در بهزیستی کردستان و شهرستان های تابعه در دستور کار قرار گرفته است.