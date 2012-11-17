کشت کلزا در 2000 هکتار از اراضی زراعی حاشیه دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر ، ایوب ایرانیفام در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تحمل این گیاه به شوری، ارزش افزوده محصول تولیدی را بسیار قابل توجه ذکر نمود و گفت: ظرفیت های مطلوب منابع خاک استان برای انجام امور بهزراعی و افزایش سطح زیرکشت دانه های روغنی با استفاده از سیستم های نوین آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی و انجام پروژه های اصلاح خاک نظیر زهکشی، می تواند به ظرفیتهای بهتری در تولید محصولات کشاورزی منجر شود.

وی با اشاره به شناخت دانه کلزا و ضریب بالای روغن دهی آن در مقایسه با سایر دانه ها در سطح جهان و تایید کیفیت روغن آن در کشورهای پیشرفته گفت: کشت انبوه کلزا در استان ما بسیار جدید بوده و از سال 72 بطور رسمی آغاز شده و با توجه به پتانسیل های مناطق مختلف استان، زراعت آن به عنوان یکی از زراعت های پایه ای طرح توسعه منابع روغن نباتی در کشور تعیین شده است به صورتی که در سالهای اخیر این محصول بعنوان رقیبی جدی برای سویا و آفتابگرد ان تبدیل شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، با اظهار اینکه شهرستان اسکو با کاشت بیش از850 هکتار کلزا بعد از تبریز در مقام دوم از لحاظ سطح زیرکشت قراردارد گفت: کشت محصولاتی با نیاز آبی کم وتوسعه باغات پسته و بادام و کشت محصولاتی نظیر کلزا، گلرنگ و دانه های روغنی، در دستور کار این معاونت قرار گرفته و هدف از توصیه کاشت این محصول و جایگزینی آن با محصولاتی با نیاز آبی بیشتر، مقابله با کم آبی های اخیر و خشکسالی های ادواری است.

لزوم مصرف بهینه کود برای توسعه کشت زعفران درآذربایجان شرقی



نماینده دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از لزوم مصرف بهینه کود برای توسعه کشت زعفران در استان خبر داد.

احمد بایبوردی، با اشاره به اینکه سالیانه نزدیک به 250 تن زعفران درجهان تولید می شود که از این مقدار بیش از 200 تن متعلق به ایران است گفت: ایران با تولید بیش از 90 درصد زعفران جهان مقام اول از نظر کمیت وکیفیت زعفران را در جهان دارا می باشد.

وی با بیان اینکه طبق آمار جهادکشاورزی در میان استانهای کشور استان خراسان با بیشترین میزان تولید این محصول مقام اول را به خود اختصاص داده است افزود: بیشترین اراضی زیر کشت این محصول در بخش های مرکزی و جنوب این استان می باشد . در آذربایجان شرقی در سطحی بالغ بر 130 هکتار عمدتاً در شهرستان مرند کشت می شود.

طرح نظارتی ویژه ماه محرم در مراغه آغاز شد



سرپرست اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان مراغه با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف کنترل و نظارت برعرضه اقلام پرمصرف از اول ماه محرم آغاز شده و به مدت 2 ماه ادامه خواهد یافت.



حسن مصیبی در جلسه هماهنگی طرح ویژه ماه محرم افزود: هدف اصلی اجرای این طرح جلوگیری از هرگونه کمبود عرضه کالاهای پرمصرف و نیز برخورد با گرانفروشی درایام مذکور است.

وی با اشاره به اینکه بازرسی از واحدهای صنفی با همکاری شش تیم بازرسی اعم از اداری و افتخاری انجام می شود ، بیان کرد: هدف از اجرای طرح مذکور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها و مقابله با گرانفروشی است و بازرسی و نظارت بر عرضه اقلام هدف، از جمله مرغ، گوشت، برنج، روغن، شکر، حبوبات و ظروف یک‌بار مصرف از مهم‌ترین اقدامات بازرسان است.