شمشیربازان اردبیلی 2 مدال و 6 سهمیه جهانی گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت شمشیربازی استان اردبیل صبح شنبه در بدو ورود تیم اعزامی به این مسابقات اضافه کرد: در این رقابتها شمشیربازی اردبیل چهار سهمیه مسابقات جهانی در اسلحه اپه و دو سهمیه در اسلحه سابر بدست آورند.

هادی صباغی با بیان اینکه در پایان این مسابقات امیررضا کنعانی و میثم لاهوت در رده جوانان و نونهالان به تربیت برنز و نقره گرفتند، افزود: در روز اول این رقابتها کنعانی با کسب مقام سوم اسلحه اپه، یک مدال برنز برای شمشیربازی اردبیل به ارمغان آورد.

وی با اشاره به حضور 48 اپه ایست از 14 استان کشور در این دوره یادآور شد: در پایان از مجموع هفت شمشیرباز اردبیلی، چهار اپه ایست راهی 16 نفر برتر شدند که امیررضا کنعانی برنز گرفت، امید فعال قیومی پنجم شد و سیدمحمد سیدگرمرودی دوازدهم و شاهین عباسزاده شانزدهم شد.

رئیس هیئت شمشیربازی استان ادامه داد: در ادامه میثم لاهوت شمشیرباز نونهال کشور و استان در اسلحه سابر نیز با کسب مدال نقره جایزه بزرگ نونهالان زیر 13 سال مدال سال قبل خود را تجدید کرد.

به گفته صباغی دیگر سابریست های اردبیلی پس از رقابت با حریفان، توسط آرمین نوری و حامد مهدویان صاحب دو سهمیه در تیم ملی کشورمان برای مسابقات جهانی جوانان تهران که آذرماه آینده در تهران برگزار خواهد شد، شدند.