نخستین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی استان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین کوششی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و خانه های قرآنی مردمی استان تهران، صبح امروز 27 آبان ماه در نشست خبری اولین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی استان تهران گفت: یکی از پدیده ها و شبکه های قوی به لحاظ کمی و کیفی در سطح کشور، شبکه های قرآنی است که میراث گرانبهایی است که از گذشته به دست ما رسیده است. برگزاری محافل و مجالس قرآنی همواره مورد اقبال مردم استٰ بعد از انقلاب اسلامی در فضای مساعدتر، به شکل گسترده تر ادامه یافت و به برکت انقلاب اسلامی، اکنون 3000 مؤسسه و تشکل قرآنی در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه علاوه بر این بیش از 10 هزار خانه قرآنی در سطح کشور وجود دارد که در حال ساماندهی است، گفت: این خانه ها به صورت رسمی دارای فعالیتهای قرآنی در طول سال هستند و اگرچه دارای اثرگذاری و فعالیتهای خوبی هم هستند اما دارای اساسنامه و تشکیلات نیستند که باید آنها را ساماندهی کرد.

کوششی در ادامه سخنانش اظهار داشت: در راستای رسیدگی به امور قرآنی کشور و با توجه به اصل 44 قانون اساسیٰ تشکیل مؤسسات رسمی قرآنی به صورت مردمی اتفاق افتاده و فعالیتهای قرآنی به مرم سپرده شد که اتفاق خوبی بود. با این تصمیم برای هماهنگی اتحادیه هایی در سراسر کشور تأسیس شد تا فعالیتها به صورت منسجم تر انجام شود.

وی با اشاره به اینکه یک پنجم جمعیت کشور در استان تهران هستند، افزود: بنابراین بیشتر مؤسسات و تشکلهای قرآنی در کشور این استان هستند که در حال حاضر 500 مؤسسه و مرکز قرآنی به صورت رسمی در این استان وجود دارد. همچنین پیش بینی می شود که حدود 2000 خانه قرآن در استان تهران وجود داشته باشد که تاکنون 450 خانه ساماندهی شدند و مجوز فعالیت گرفتند و با اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی همکاری می کنند.

حجت الاسلام کوششی با اشاره به اینکه 1000مؤسسه، مرکز و خانه قرآن را تحت پوشش داریم که می توانند با هماهنگی هم موجی از فعالیتهای قرآنی را ایجاد کنند، گفت: تمام فعالیتها و کارهای اتحادیه براساس مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه قرآن انجام می شود و حرکت ما براساس مطالبات ایشان است که معظم له همواره توصیه هایی را در مورد انس با قرآن و حفظ قرآن دارند.

وی با بیان اینکه کارهای ما در چند بخش انجام می شود، تصریح کرد: تمام فعالیتهای ما براساس نیازسنجی مشخص و بعد برنامه ریزی لازم انجام می شود. یکی از آسیبهای فعالیتهای اجرایی این است که بدون نیازسنجی انجام شود، بنابراین بعد از نیازسنجی فعالیتها براساس مناطق مختلف برنامه ریزی می شود.

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و خانه های قرآنی مردمی استان تهران با اشاره به اینکه یکی دیگر از فعالیتهای ما رتبه بندی و سطح بندی مؤسسات قرآنی است، بیان کرد: فعالیتهای قرآنی باید براساس و متناسب با توان و ظرفیت هر مؤسسه برنامه ریزی و انجام شود براین اساس رتبه بندی و سطح بندی مؤسسات ضروری است. فعالیت دیگر ساماندهی و شناسایی تمام مجموعه هایی است که در سطح استان تهران فعالیت قرآنی انجام می دهند، است تا کارها با هم هماهنگ شود و اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه پر شدن خلأها از دیگر فعالیتهای اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی است، گفت: متناسب با خلأهای موجود باید وارد عرصه شد. فعالیتهای تبلیغی، آموزشی و پژوهشی باید متناسب با منطقه و توان مؤسسه انجام شود. مردمی کردن کارهای قرآنی هم مهمترین هدف و فعالیت ماست که هم از اولویت و هم از اولیت برخوردار است.

حجت الاسلام کوششی با بیان اینکه اگر فعالیتهای قرآنی همانند هیئتهای عزاداری حسینی به صورت مردمی برگزار شود، به هدف خود می رسیم، اذعان کرد: تعمیم و توسعه فرهنگ قرآنی با مردمی کردن امکان پذیر است که هیچ منافاتی با تشکیل شدن آن ندارد که همه این نگاه ها ما را در عینیت بخشیدن به مطالبات مقام معظم رهبری کمک می کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی مؤسسات قرآنی مردمی استان تهران گفت: برگزاری نمایشگاه قرآنی، دینی و مذهبی یکی از کارهای مهم است که نزدیک به دو دهه است که نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در ماه رمضان در تهران و شهرستانها برگزار می شود که انتظار می رود به هر بخش که مراجعه می کنیم حضوری از فعالیتهای قرآنی را شاهد باشیم. در نوزدهمین نمایشگاه قرآن که امسال برگزار شد به دلایل مختلف تشکلها و مؤسسات قرآنی حضور جدی نداشته است و تنها 12 مؤسسه در آن حضور داشتند.

کوششی با بیان اینکه با وجود 3000 مؤسسه قرآنی، حضور 12 مؤسسه کمتر از یک درصد است، تصریح کرد: چون توان مؤسسات را می شناسیم و می دانیم که توان بالایی است نمایشگاهی در نظر گرفته شد تا دستاوردهای آنرا به مردم نمایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه از 16 آذر ماه به مدت 10 روز در مجموعه تجاری برج میلاد تهران برگزار می شود، اظهار داشت: 200 غرفه پیش بینی شده که بخش اعظم آن در اختیار مؤسسات قرآنی مردمی است و بخشی هم در اختیار نهادها و مؤسساتی که کارهای قرآنی انجام می دهند. این نمایشگاه پاسخ کوچکی خواهد بود به توهینهایی که به مقدسات اسلام خصوصا پیامبر(ص) و قرآن می شود.

وی در پایان سخنانش با تإکید بر نقش مهم رسانه ها در خصوص اطلاع رسانی فعالیتهای قرآنی تصریح کرد: اطلاع رسانی فعالیتهای قرآنی مردم را امیدوار می کند و فضای امنی را در داخل کشور ایجاد می کند.