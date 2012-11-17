لزوم پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی/ تجاوز به غزه توجیهی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "هلگا بایم گارتن" از کارشناسان علوم سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه که از سال 1993 در دانشگاه "بیرزیت" رام الله تدریس می کند در گفتگو با روزنامه آلمانی "تاگس اشپیگل" به جنگ غزه پرداخته و نوشت : یک جنگ نابرابر میان اسرائیل و نوار غزه در حال شکل گرفتن است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: جنگ غزه کاملا قابل اجتناب بود. طرف فلسطینی آشکارا این سیگنال را فرستاده بود که برای یک آتش بس آماده است، اما واکنش رژیم صهیونیستی به این سیگنال، کشتن هدفمند فرمانده ارشد نظامی حماس بود. اگر چنین کشتارهای هدفمندی علیه فلسطینیان در پیش گرفته شود مطمئنا این امر به شدت گرفتن درگیریها منجر خواهد شد. این تشدید درگیریها نه تنها ضرورتی نداشت، بلکه قابل اجتناب هم بود



این کارشناس مسائل خاورمیانه با تاکید بر اینکه اختلافات بین رژیم صهیونیستی و حماس راه حل سیاسی دارد، همچنین گفت : مسئله این است که اسرائیل نه در مسیر نوار غزه و نه در قبال تشکیلات خود گردان فلسطین در رام الله چیزی جز خشونت ارائه نداده است. توپ در زمین اسرائیل قرار دارد.رژیم صهیونیستی باید به گفتگوهای سیاسی با فلسطینیان رو آورده و به اشغالگریهای خود که از سال 1967 همچنان ادامه دارد بالاخره پایان داده همچنین از محاصره نوار غزه دست بردارد.

وی در ادامه درباره تاثیرات تجاوزات اسرائیل به نوار غزه بر مناسبات مصر و رژیم صهیونیستی اظهار داشت : یک تاثیر بسیار منفی روی این مناسبات طبیعی است. همه این تحولات این پرسش را در ذهن به وجود می آورد که رژیم صهیونیستی تحولات آینده در منطقه را چگونه تصور می کند؟ ما در این میان در بسیاری از کشورهای عربی نه تنها در مصر اخوان المسلمین را در راس قدرت داریم. اما تجاوزات اسرائیل به غزه کاملا رئیس جمهوری مصر را رنجانده است. هر دو طرف سفرای خود را فراخوانده اند. اسرائیل باید از چنین تنشهایی جلوگیری می کرد. هیچ دلیل سیاسی عقلانی برای چنین اقدامی (تجاوز به غزه) وجود نداشت.

"بایم گارتن" افزود: رژِیم صهیونیستی در جریان مبارزات انتخاباتی قرار دارد. متاسفانه گویا این جنگ بخشی از مبارزات انتخاباتی و همه این اتفاقات بسیار مضحک است.

استاد دانشگاه "بیرزیت" در بخش دیگری از این گفتگو درباره موضع آمریکا در قبال اسرائیل و اینکه پنتاگون اعلام کرده است حامی رژیم صهیونیستی در حملات موشکی به نوار غزه است، خاطر نشان کرد: سیگنال دیگری از طرف آمریکا قابل انتظار نبود. اگر چه مطلوب این بود که این اعتراف آمریکا همراه می شد با یک درخواست از رژیم صهیونیستی برای مذاکره با فلسطینیان با هدف شکستن محاصره نوار غزه و پایان اشغالگریهای این رژیم.

وی افزود: حالا من فکر می کنم که آلمان همراه با اتحادیه اروپا باید برای پایان دادن به این درگیریها فشار وارد کنند، به ویژه آلمان باید در چارچوب اتحادیه اروپا بالاخره یک بار این مسئله را آشکار کند که تنها پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی و توقف سیاست شهرک سازیهای این رژیم و یک راهکار سیاسی در مسیر صلح می تواند تضمین کننده امنیت برای هر دو گروه باشد.