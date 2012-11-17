مهدی عظیمی‌میرآبادی مدیر اداره کل نظارت‌ و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌رغم وجود برخی ابهامات درباره روند صدور پروانه ساخت و پس از‌ آن توقیف فیلم سینمایی "آینه شمعدون" در مرحله تولید، به خبرنگار مهر گفت: تصمیم من بر این است که درباره پروژه "آینه شمعدون" سکوت کنم تا روال خود را طی کند. به همین دلیل درباره آن صحبت نمی‌کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است تا پایان هفته مشکل این فیلم حل شود، افزود: اجازه بدهید پرونده این کار روال طبیعی خود را طی کند. در فرصت مناسب اخبار آن را اعلام می‌کنیم.

نمایی از فیلم توقیف شده "آینه شمعدون"

میرآبادی همچنین درباره دلایل صادر نشدن مجوز ساخت برای فیلم "برف" مهدی رحمانی، اساسا از پیگیری این اخبار توسط رسانه‌ها ابراز تعجب کرده و گفت: سینمای ایران مسائل مهمتری دارد که شما درباره آن از مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد سوال کنید. در شأن یک رسانه نیست که درباره مجوزهای موردی فیلم‌ها سوال کند!

این اظهارنظر در حالی از سوی مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد طرح می‌شود که شرح وظایف و به‌تبع آن موضوع پیگیری رسانه‌ها از این مرکز صرفاً به حوزه "نظارت و ارزشیابی" محدود می‌شود که نمود اجرایی آن کیفیت صدور پروانه ساخت و اکران برای تولیدات سینمای ایران است.

فیلمبرداری "آینه شمعدون" جدیدترین کار سینمایی بهرام بهرامیان هفته پیش در مرحله فیلمبرداری توقیف شد و هم اکنون فیلمنامه و صحنه‌های گرفته شده در ارشاد در حال بررسی است تا درصورت برطرف شدن مشکل فیلمبرداری دوباره از سر گرفته شود. شنیده می‌شود قرار است سکانس‌هایی از فیلم که تاکنون گرفته شده حذف و بخش‌هایی دوباره فیلمبرداری شود. همچنین یکی از کاراکترهای فیلم نیز به دلیل حساسیت موضوع باید حذف شود.

فیلم سینمایی "برف" نیز سومین تجربه سینمایی مهدی رحمانی پس از "دیگری" و "پنهان" محسوب می‌شود که به‌رغم گذشت چند ماه از ارائه فیلمنامه آن به ارشاد هنوز موفق به اخذ پروانه ساخت نشده و رحمانی در گفتگویی اعلام کرده‌است که طبق شنیده‌ها پروانه فیلمش صادر شده اما آن را در اختیارش قرار نداده‌اند.

تصمیم به سکوت از سوی مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد هم‌زمان با رسانه‌ای شدن این ابهامات درباره عملکرد این اداره قابل تأمل است.