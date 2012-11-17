«نورالدین پسر ایران» و «پایی که جا ماند» نامزد جایزه جلال شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش داستان کتابهای «قسمت دوم» نوشته سیدهاشم حسینی، «کمی دیرتر» نوشته سیدمهدی شجاعی، «مبصر کلاس هشتم» نوشته سیدحسن حسینی ارسنجانی، «قدیس» نوشته ابراهیم حسنبیگی، «پریباد» نوشته محمدعلی علومی و در نهایت کتاب «حافظ هفت» نوشته اکبر صحرایی به مرحله نهایی داوریها راه یافتند.
در بخش نقد ادبی نیز کتابهای «مولوی و اسرار خاموشی» نوشته علی محمدی آسیابادی، «درآمدی بر بینامتنیت» تالیف «بهمن نامور مطلق»، «فرهنگ توصیفی نقد و نظریههای ادبی» نوشته فاطمه مدرسی، «عقل سرخ» تالیف تقی پورنامداریان، «موج و مرجان» تالیف مجتبی بشردوست، «شاهنامه از دستنویس تا متن» نوشته جلال خالقی مطلق، «فرهنگ شاهنامه» نوشته علی رواقی، «ادبیات داستانی ایران» تالیف محمدرضا سرشار راهی مرحله نهایی داوریها شدند.
در بخش تاریخنگاری هیچ اثری به تشخیص هیئت داوران به مرحله دوم داوریها راه نیافت و در بخش مستندنگاری نیز کتابهای «پایی که جاماند» تالیف سیدناصر حسینیپور، «در وادی عشق» نوشته عبدالرحیم اباذری، «سفیر هزار ۷ روزه» تالیف حسین روحانی صدر، «خاطرات و اسناد فیروزیان» نوشته رحیم نیکبخت ، «شیخالمعاونین ما کجاست؟» نوشته حسین روحانی صدر، «نورالدین پسر ایران» تالیف معصومه سپهری و در نهایت کتاب «خاطرات و ملاحظات» نوشته سیدعلی محمد دولتآبادی و درگروه زندگینامههای غیرداستانی نیز کتاب «شرح اسم» تالیف سید هدایت الله بهبودی جواز حضور در مرحله دوم را دریافت کردند.
آیین پایانی پنجمین جایزه جلال آل احمد همزمان با اول آذر و تولد جلال آلاحمد در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و معماری برگزار میشود.
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