رشد 20 درصدی پرونده های پزشکی قانونی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قربانی ثمینی صبح شنبه در جمع مسئولان قضایی استان افزود: 50 درصد مرگ و میرها مربوط به تصادف موتورسواران است که بین 15 تا 30 سال سن دارند.

وی اظهار داشت: بیشتر این افراد نیز بر اثر ضربه به سر فوت کرده اند که در صورت داشتن کلاه ایمنی این تلفات کمتر می شد.

وی از مسئولان خواست نسبت به نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی و کمربند تلاش کنند.



رئیس کل دادگستری گلستان نیز با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری با تاکید بر وحدت و تعامل هر چه بیشتر مسئولان به ویژه در استان ها گفت: در شرایط فعلی حداقل کاری که مسئولان می توانند انجام دهند این است که با تعامل و کمک یکدیگر، آثار و تبعات اقدامات دشمن بر زندگی مردم را کاهش دهند.



احمد فاضلیان تصریح کرد: باید مسئولان سنگ صبور مردم باشند و تا جایی که ممکن است برای کاهش مشکلات آنان تلاش کنند.



وی با بیان اینکه امروز زمان کار است افزود: باید دستگاه ها و کارگزاران نظام با کنار گذاشتن اختلافات سطح ارائه خدمات به مردم را ارتقا دهند.



رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه سخنان از تشکیل شورای فنآوری و اطلاعات در مجموعه دستگاه قضایی استان خبر داد و گفت: این شورا با حضور نمایندگانی ازدادگستری، اداره کل ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی، اداره کل بازرسی، تعزیرات حکومتی ، اداره کل زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل می شود.



وی در ادامه این نشست، با اشاره به فعالیت های پزشکی قانونی، عملکرد این اداره کل را در استان مثبت ارزیابی کرد و گفت: پزشکی قانونی یک مجموعه کارشناسی ارزشمند و یک مرجع قابل اعتماد است که نقش عمده ای در کشف حقیقت دارد.



این مقام ارشد قضایی استان با بیان این که به طور متوسط 40 درصد پرونده های ورودی به محاکم استان نیازمند نظر پزشکی قانونی است افزود: مباحث این بخش آنقدر تخصصی است که قضات در کمتر مواردی بر خلاف نظر کارشناسان این سازمان نظر می دهند.



لزوم تشکیل کارگروه پژوهشی

فاضلیان در ادامه سخنان خود خواستار تشکیل کارگروه پژوهشی برای رفع ابهامات در حوزه پزشکی قانونی شد و گفت : این کارگروه با برگزاری جلساتی موارد اختلاف تفسیر درباره برخی قوانین و اصطلاحات حقوقی را به صورت تخصصی و علمی بررسی و راهکارها و نظرات خود را در شورای قضایی به منظور ابلاغ نتایج آن به حوزه های قضایی، مطرح خواهند کرد.



وی در ادامه سخنان خود از عملکرد اعضای شورای حل اختلاف نیز در رسیدگی به پرونده ها تقدیر کرد و گفت: در شرایطی که با افزایش پرونده ها مواجهیم اعضای این شورا توانسته اند عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دهند.



فاضلیان افزود: اگر نگرانی ما از بابت اطاله دادرسی حل شود همه پرونده هایی که امکان سازش در آن ها وجود دارد با موافقت طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.



در ادامه این نشست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با تاکید بر حضور قاضی در صحنه جرم گفت: حضور قاضی در صحنه جرم به تسریع در رسیدگی پرونده و باز شدن ابعاد مختلف آن کمک می کند.



عباس پوریانی افزود: باید با همکاری اداره کل پزشکی قانونی، دوره های آموزشی پزشکی قانونی برای قضات استان برگزار شود.