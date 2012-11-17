سومین خودکشی در اسپانیا به خاطر بحران مالی منطقه یورو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عمان آبزرور، پلیس اسپانیا اعلام کرد روز گذشته یک مرد 50 ساله اسپانیایی که به دلیل مشکلات اقتصادی از خانه خود بیرون رانده شده بود، خودکشی کرده و خود را از پنجره یک ساختمان به پایین پرت کرد.

بر اساس این گزارش این سومین مورد خودکشی در کمتر از یک ماه گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و بحران مالی منطقه یورو بود.

بر اساس ارزیابی ها در اسپانیا هر روز 200 حکم تخلیه اجباری محل سکونت اجرایی می شود و از شروع بحران در سال 2007 تقریبا 400 هزار خانوار به دلیل اینکه پول رهن و اجاره محل سکونت خود را نداشتند مجبور به تخلیه اجباری شدند. عواقب چنین شرایطی بسیار فاجعه بار است. همواره گزارشهای درباره آمار خودکشی هایی که به دلیل به وجود آمدن چنین وضعیتی در اسپانیا رخ می دهد بیشتر می شود.

آمارهای رسمی حاکی از این است که روزانه حدود نه خودکشی در اسپانیا رخ می دهد که سه مورد از آنها به دلیل بحران مالی می باشد.