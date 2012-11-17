به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین امروز شنبه در حاشیه مراسم تجلیل میثاق بسیجیان با آرمان های امام خمینی (ره)، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، درباره حمله رژیم صهیونیستی به غزه و واکنش کشورهای منطقه در قبال این حمله، گفت: تاکنون فقط این واکنش ها در حد فراخوان سفیر دنبال شده است که این موضوع قابل قبول نیست. ما انتظار داریم کشورهای منطقه غیرت اسلامی خود را در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به غزه نشان دهند.

وی با بیان اینکه همسایگان فلسطین و غزه باید در قبال این حمله به طور جدی وارد صحنه شوند، افزود: یکی از این کشورها مصر است، ما انتظار داریم کشور مصر به صورت جدی وارد میدان شود.

نقدی افزود: حمایت کشورهای منطقه از غزه نباید فقط در قالب شعار باشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین یکی از مهمترین راههای مقابله با رژیم صهیونیستی و حمایت از غزه را راههای بازدارنده عنوان کرد و درباره اینکه منظور شما از راههای بازدارنده چیست؟ گفت: مردم و دولتمردان مصر به خوبی راههای بازدارنده را می دانند. فقط کافیست آنها در حمایت ازغزه حرکت کنند؛ اگر این اقدام از سوی مصر صورت گیرد کار رژیم صهیونیستی تمام می شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره انتشار خبری مبنی بر اعلام آمادگی 20 هزار بسیجی اصفهان برای دفاع از غزه گفت: باید با قاطعیت اعلام کنم که بسیجیان برای آزادی بیت المقدس لحظه شماری می کنند البته ما در این میدان تنها نیستیم و بسیجیان دنیا نیز با ما خواهند بود.

سردار نقدی در عین حال افزود: فقط کافیست مقام معظم رهبری در این باره فرمان خود را صادر فرمایند.

نقدی با بیان اینکه نابودی رژیم صهیونیستی نزدیک است، افزود: شک ندارم که نابودی رژیم صهیونیستی نزدیک شده است ضمن آنکه عناصر این رژیم عناصری ترسو و بزدل هستند.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که سازمان بسیج مستضعفین چه برنامه هایی برای سبک زندگی اسلامی دارد، اظهار داشت: بسیج در این باره برنامه های گسترده ای را تنظیم کرده است و انشاءالله در آینده نزدیک آن را ارائه خواهد داد.