کرمانشاه در سال زراعی 91 حدود 15 میلیمتر افزایش بارندگی داشت

مجتبی میلادی درگفتگو با خبرنگارمهر، گفت: میانگین بارندگی های استان کرمانشاه در طی روزهای دوشنبه تا پنج شنبه هفته گذشته رقمی معادل پنج میلیمتر بوده است.

وی میانگین بارندگی در طی سال زراعی گذشته در همین زمان را87 و نه دهم میلیمترعنوان کرد.

وی تصریح کرد: تغییرات میزان بارش بارندگی در طی روزهای بارانی هفته گذشته نسبت به تغییرات سال گذشته درهمین زمان 16درصد گزارش می شود.

وی اظهارداشت: بیشترین میزان بارندگی در استان مربوط به شهرستان های سرپل ذهاب با 15 میلیمتر ،قصرشیرین با 13 و چهار دهم میلیمتر ،کرند غرب با 11 و دو دهم میلیمتر ،پاوه با هفت میلیمتر وکرمانشاه با شش میلیمتر بارش بوده است.

وی همچنین کمترین بارش ها را مربوط به شهرستان های اسلام آباد غرب با هفت دهم میلیمتر بارش، سنقر کلیایی با یک و شش دهم میلیمتر، کنگاور دو سه دهم میلیمتر، بخش سرارود با دو چهار دهم میلیمتروصحنه با سه و سه دهم میلیمتراعلام کرد.

وی افزود: طی دوماه گذشته از فصل پاییزدر شهرستان های گیلانغرب و سومار هیچ بارشی گزارش نشده است.

میزان بارندگی ها طی 24 ساعته گذشته در شهرستان های روانسر، سرپل ذهاب ،اسلام آباد و کنگاور به ترتیب سه و نه دهم میلیمتر، 15میلیمتر، هفت دهم میلیمترو چهار وسه دهم میلیمتربوده است.

میلادی همچنین شهرستانهای سرارود، قصرشیرین، سنقروکلیایی،پاوه،جوانرود، صحنه را دارای بارندگی هایی به میزان دو و چهار دهم میلیمتر،13وچهار دهم میلیمتر،یک و شش دهم میلیمتر،هفت میلیمتر،چهارو سه دهم میلیمتر،سه وسه دهم میلیمتر دانست.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: هرسین، سومار، ثلاث باباجانی و کرند غرب نیز به ترتیب بارندگی هایی به میزان چهارو نه دهم میلیمتر، پنج و 9 دهم میلیمتر و 11و دو دهم میلیمتر داشته اند.