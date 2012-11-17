یک میلیون و 300 هزار جلد کتاب در کرمان امانت داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حسین زاده با اشاره به اینکه طی سال جاری یک میلیون و 300 هزار جلد کتاب در کرمان امانت گرفته شد، اظهار داشت: باید در زمینه ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه گام ها بیشتری برداشته شود.

وی تعداد کتابخانه های استان کرمان را 112 باب دانست و افزود: تاکنون 20 کتابخانه توسط خیرین کتابخانه ساز ساخته شده است و دو کتابخانه دیگر نیز در حال ساخت است.

این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر 120هزار نفر به عضویت کتابخانه های کرمان درآمده و از امکانات این مکان ها استفاده می کنند.

حسین زاده با اشاره به نقش مطالعه در ارتقاء سطح آگاهی جامعه افزود: کتاب های ادبیات، دین و کودک و نوجوان به ترتیب بیشترین کتاب هایی بودند که توسط اعضاء کتابخانه ها در کرمان به امانت گرفته شد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمان از برپایی 100 جشن کتاب در کتابخانه های عمومی استان کرمان خبر داد و گفت: باید فرهنگ کتابخوانی در خانواده ها و مدارس به فرزندان آموزش داده شود.

حسین زاده افزود: استان کرمان دارای 56 انجمن کتابخانه ای، 55 انجمن ادبی و 20 هزار منبع دیداری و شنیداری در کتابخانه های عمومی است.