بزرگترین قرارداد حفاری نفت در خلیج فارس امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد زیرکیان زاده امروز در مراسم امضای قرار حفاری اکتشافی با بیان اینکه امضای این قرارداد حفر 12 حلقه چاه جدید اکتشافی در میادین مشترک و غیرمشترک نفت ایران در منطقه خلیج فارس است، گفت: به طور تقریبی ارزشی این قرارداد بزرگ نفتی حدود 500 میلیون یورو ارزیابی می‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با اعلام اینکه پیشتر عملیات لرزه نگاری سه بعدی و دو بعدی، اکتشافی، نفت و گاز در تمامی آب های خلیج فارس انجام شاه است، تصریح کرد:‌ پیش بینی می‌شود با امضای این قرارداد 7 حلقه چاه در میادین مشترک و 5 حلقه چاه در میادین غیرمشترک نفت در خلیج فارس انجام شود.

این مقام مسئول، مدت زمان اجرای این عملیات گسترده حفاری را 36 ماه عنوان کرد و افزود: براساس برنامه زمان بندی، باید تا اواسط سال آینده اولین جک‌‌آب دریایی به منظور حفاری نخستین حلقه چاه اکتشافی نفت در خلیج فارس مستقر شود.

این عضو هیات مدیره شرکت نفت خزر با یادآوری اینکه در مجموع پیمانکار باید برای انجام این عملیات گسترده حفاری اکتشافی دوتا سه دستگاه جک‌آب دریایی در میادین مشترک نفتی مستقر کند تاکید کرد: با وجود افزایش تحریم‌های بین‌المللی اما باید پیمانکاران ایرانی در این قرارداد جدید زمینه ارتقای شاخص‌های توسعه صنعت نفت را پیاده سازی کنند.

به گفته این مقام مسئول ،با توجه به سابقه بیش از 50 ساله ایران در اکتشاف و استخراج نفت و گاز در خلیج فارس باید شاخص‌هایی همچون استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین، کاهش زمان انتظار دکل های حفاری،‌ کاهش زمان حفاری چاه‌ها و بهبود شرایط عملیاتی حفاری محقق شود.