به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل مارتینتی رئیس فیلا در ابتدای این کلاس به نمایندگان کشورهایی که دارای مراکز آکادمیک مجهز برای تمرینات خود نیستند، توصیه کرد از پایگاه ها و مراکز فیلا در قطر، سنگال و صوفیه استفاده کنند. ضمن انکه وی خواستار ضرورت تعیین معیارهایی برای درجه بندی مربیان ملی کشورهای مختلف شد و تعیین درجه بندی مربیان بر اساس برنامه فیلا را مورد تاکید قرار داد.

مارتینتی در حالی به سخنرانی پرداخت که وزیر ورزش بلغارستان و یوردانف رییس فدراسیون کشتی بلغارستان نیز در این کلینیک حضور داشتند همچنین در این کلینیک به فیلا پیشنهاد شد از سال آینده تعیین بهترین مربی در سطح قاره ها نیز انجام شود تا انگیزه بیشتری برای مربیان دیگر فراهم آید. البته قرار است این پیشنهاد در نشست اخیر هیات رییسه فیلا مورد بررسی قرار گیرد.

در این کلینیک پیشرفته فیلا ، بیش از 60 مربی به طور رسمی و حدود 40 نفر دیگر به طور غیر رسمی شرکت دارند که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.

در بخش تئوری "هارولد تنومن" رییس مرکز تحقیقات فیلا از آلمان به تدریس درس آنالیز مسابقات کشتی ازاد المپیک 2012 لندن و مقایسه آن با المپیک 2008 پکن را پرداخت و "میشل دوسون" دبیر کل فیلا از فرانسه در ارتباط با برنامه مبارزه با دوپینگ فیلا گزارشی را ارایه کرد. در ادامه "استفان قازاریان" دبیر کمیته مربیان فیلا و مسوول برگزاری این کلینیک نیز در مورد برنامه ریزی تمرینی در یک دوره 4 ساله تا المپیک 2016 برای حاضران به سخرانی پرداخت.

کلاس بین المللی مربیگری پیشرفته فیلا از روز پنجشنبه هفته گذشته در شهر صوفیه بلغارستان آغاز شده و امروز به پایان می رسد.