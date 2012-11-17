طرح آفتاب در بهزیستی اجرایی می شود

همایون هاشمی در حاشیه سفر به قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مهمترین برنامه های بهزیستی در سال جاری برای توانمند سازی مددجویان اظهارداشت: طرح آفتاب از طرح های جدیدی است که با هدف اصلی ایجاد چرخه مددکاری و همچنین دیدار نزدیک و چهره به چهره رئیس، معاونان، مشاوران سازمان با مردم و مددجویان اجرا می شود.

وی افزود: با اجرای این طرح به طور متوسط به هر استان بیش از دو میلیارد تومان اعتبار اختصاص خواهد یافت و با این طرح می توان مشکلات نیازمندان و مددجویان در زمینه معیشت، مسکن، اشتغال و درمان را که پیش از این قادر به حل آن در استان خود نبودند بدون ارجاع به مرکز برطرف کرد.

هاشمی تصریح کرد: در ماههای آینده در صددیم تا این طرح در استان قزوین هم به مرحله اجرا درآید.

رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآورشد: برای توانمندسازی معلولان سه فعالیت عمده تعریف شده که در بخشهای مسکن، اشتغال و حمایتهای اجتماعی اجرا خواهد شد.

واگذاری 45 هزار واحد مسکونی مددجویان

هاشمی بیان کرد: امسال بیمه تامین اجتماعی بیش از 100 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار را انجام داده ایم و تا پایان سال نیز بیش از 45 هزار مسکن را به خانواده های مددجو تحویل می دهیم و تعهدمان برای ایجاد اشتغال بیش از 80 هزار نفر از مددجویان را امسال در راستای توانمندسازی افراد تحت پوشش اجرا می کنیم.

وی در خصوص تصویب لایحه اورژانس اجتماعی توسط دولت گفت: با اجرای این طرح توسعه سخت افزاری و فیزیکی اورژانس اجتماعی در دستور کار قرار گرفته که فاز اول با خرید و توزیع 100 دستگاه ون و آمبولانس مناسب سازی شده ویژه خدمات اجتماع محور اجرا می شود.

هاشمی یادآورشد: در این زمینه خلاء قانونی داشتیم که لایحه ای از طرف دولت تقدیم مجلس کرده ایم و در مرحله بررسی در کمیسیون اجتماعی است که بزودی بعد از رفع ایرادات به عنوان کار مشترک بهزیستی و کمیسیون اجتماعی در صحن مصوب می شود.

این مسئول اظهارداشت: این طرح با محوریت موضوع تسهیل و روان سازی سپردن سرپرستی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست به خانواده های حامی و حمایتهای ویژه و مستقیم قوه قضائیه سازمان بهزیستی و سایر دستگاه ها از این گروه از کودکان و ایجاد محیطی سالم و مطلوب در این قانون ارتقاء یافته است.

هاشمی یادآورشد: فاز بعدی نیز ارتقاء سطح دانش کارمندان است که در حال اجراست و فاز سوم نیز با استقرار اورژانس و فوریتهای اجتماعی در سراسر کشور برای افزایش که ضریب نفوذ 100 درصدی تا شش ماهه اول سال 92 اجرا خواهد شد.

آغاز نوسازی سازمان بهزیستی

این مسئول از آغاز نوسازی سازمان بهزیستی در سال جاری خبر داد و افزود: این طرح در پنج مرحله آغاز شده که تدریجی و قطره چکانی است که در آن افزایش حقوق و دانش پرسنل، ارتقاء سطح معیشت پرسنل، توسعه بیمه های عمومی و خاص پرسنل و مددجویان فعالیتها را نوسازی کرده ایم چون خیلی از فعالیتها در شرایط امروز مناسب نیست.