آتش سوزی در بازار پارچه فروشان مهار شد

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : ساعت 9 و 8 دقیقه صبح امروز آتش سوزی در دو انبار پارچه در بازار تهران به سازمان آتش نشانی اعلام شد. با توجه به حساسیت ماجرا آتش نشانان ایستگاههای 3، 7 و 4 راهی محل حادثه در کوچه ارامنه بازار شدند.

وی افزود: ایستگاه چهار نخستین ایستگاهی بود که در محل حاضر شد و در نخستین بررسی ها مشخص شد، دو انبار 80 و 100 متری که در مجاورت هم بودند دچار آتش سوزی شده اند. بلافاصله آتش نشانان اقدام به خاموش کردن آتش کرده و قبل از رسیدن دو ایستگاه دیگر به محل حادثه شعله های آتش خاموش شد.

وی افزود: کارشناسان در حال بررسی علت این آتش سوزی هستند.