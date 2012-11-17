  1. جامعه
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۱

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

آتش سوزی در بازار پارچه فروشان مهار شد

آتش سوزی در بازار پارچه فروشان مهار شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از اطفای حریق دو انبار پارچه در بازار تهران خبر داد.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : ساعت 9 و 8 دقیقه صبح امروز آتش سوزی در دو انبار پارچه در بازار تهران به سازمان آتش نشانی اعلام شد. با توجه به حساسیت ماجرا آتش نشانان ایستگاههای 3، 7 و 4 راهی محل حادثه در کوچه ارامنه بازار شدند.

وی افزود: ایستگاه چهار نخستین ایستگاهی بود که در محل حاضر شد و در نخستین بررسی ها مشخص شد، دو انبار 80 و 100 متری که در مجاورت هم بودند دچار آتش سوزی شده اند. بلافاصله آتش نشانان اقدام به خاموش کردن آتش کرده و قبل از رسیدن دو ایستگاه دیگر به محل حادثه شعله های آتش خاموش شد.

وی افزود: کارشناسان در حال بررسی علت این آتش سوزی هستند.

کد مطلب 1745579

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