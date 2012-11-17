کارنی تمرین نکرد تا تکلیفش مشخص شود/ حضور کریمی و قاضی در کلینیک

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح شنبه تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 10:30 در ورزشگاه درفشی فر پشت درهای بسته برگزار شد. دراین تمرین، بازیکنان علاوه بر دویدن دور زمین، انجام حرکات کششی ، دوهای استقامتی، تاکتیک های مد نظر مانوئل ژوزه برای رویارویی با تیم ذوب آهن را مرور کردند. پس از انجام تمرین های تاکتیکی، بازیکنان پرسپولیس با نظر سرمربی تیم به دو دسته تقسیم شده و زیر نظر کادر فنی فوتبال بازی کردند.

- مهرزاد معدنچی که به تازگی از بند مصدومیت رها شده، برای کسب آمادگی بیشتر به تنهایی دور زمین می دوید.

- محمد قاضی و علی کریمی نیز در کلینیک پزشکی باشگاه حاضر شدند تا فیزیوتراپی و مراحل درمانی خود را سپری کنند.

- پزشک تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است که علی کریمی حداکثر تا دو هفته دیگر به درمان خود ادامه داده و پس از آن از این بازیکن ام آر آی گرفته شود تا مشخص شود که مصدومیت وی به طور کامل برطرف شده یا خیر.

- "دیوید کارنی" که از روز پنجشنبه در تمرین پرسپولیس حاضر شده بود تا مانوئل ژوزه عملکرد فنی وی را ارزیابی کند، طبق هماهنگی که از قبل بین مدیر برنامه های وی و باشگاه پرسپولیس صورت گرفته بود در تمرین صبح شنبه تیم شرکت نکرد تا تکلیف وی مشخص شود.

- آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پیش ازرویارویی با تیم ذوب آهن در هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر بعدازظهر یکشنبه پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.