قطعی تلفن همراه در یزد/ بروز اختلال به دلیل قطع فیبر و توسعه شبکه

به گزارش خبرنگار مهر، این قطعی تلفن همراه مشترکان حتی ارسال و دریافت پیامک را نیز دچار مشکل کرده بود و در اغلب مناطق استان این مشکل وجود داشت و حتی از سوی مخابرات استان یزد هیچ گونه اطلاع رسانی در این زمینه برای مشترکان تلفن همراه نشده بود .

اختلالات شبکه تلفن همراه در کشور قدمتی طولانی دارد و از قریب به 20 سال پیش که این شبکه با تعداد معدودی مشترک کلید خورد تا اکنون که شمار مشترکان اپراتور اول طبق آخرین آمار مسئولان به بیش از 40 میلیون نفر رسیده و رتبه اول جذب مشترک در خاورمیانه را از آن خود کرده است، همچنان ادامه دارد .

البته اختلالات شبکه تلفن همراه تنها مربوط به ارتباط مشترکان همراه اول نمی شود و این معضل در برقراری ارتباط با خطوط تلفن همراه اپراتور دوم و حتی در بسیاری مواقع ارتباط از تلفن همراه با شبکه تلفن ثابت و برعکس هم دیده می شود .

اینکه چرا اختلالات همیشه در شبکه تلفن همراه کشور ما وجود دارد و مشترکان با این معضل دست به گریبان هستند بارها از سوی مسئولان به صورت فنی پاسخ داده شده است و در اغلب مواقع نیز این قبیل اختلالات ناشی از توسعه و ارتقای تجهیرات و در حال حرکت بودن شبکه سیار اعلام شده است .

شهروندان یزدی و مشترکان تلفن همراه استان با انتقاد از این روند در سه روز پایانی هفته گذشته از خبرگزاری مهر خواستار بررسی این مشکل شدند .

قطعی تلفن همراه در یزد به دلیل قطع فیبر اتصال از مسیر شیراز به یزد است

معاون نگهداری و بهره برداری شرکت مخابرات استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختلالات تلفن همراه مشترکان یزدی اظهار داشت: بخشی از تلفن های همراه استان از عصر روز چهارشنبه 24 آبان ماه دچار قطعی شدند که مربوط به قطع فیبر اتصال از مسیر شیراز به یزد بوده است .

محمدعلی عاقبت بخیری در پاسخ به این سئوال مهر که خطوط تلفن همراه از صبح چهارشنبه دارای اختلالاتی بوده است، توضیح داد: مسیر راهیابی تلفن همراه استان از دو مسیر شیراز و اصفهان انجام می شود.

وی افزود: با قطعی فیبر مسیر شیراز تعدادی از شماره ها در شبکه قطع شد و تا زمان برطرف شدن این مشکل در حوزه استحفاظی استان فارس چندین ساعت طول کشید .

وی با اشاره به اختلالات موجود در شبکه گفت: بحث اختلالات به دلیل توسعه در شبکه خطوط تلفن همراه بوده است که به ناچار و برای استفاده از تجهیزات جدید این اختلالات بروز داده است .

معاون نگهداری و بهره برداری شرکت مخابرات استان یزد تصریح کرد: تجهیزات جدیدی برای سویچ استان تامین شده است و قابلیت های ویژه ای را به همراه دارد و ناچار به انجام آن بودیم که همزمان با قطع فیبر شد و مشکلاتی به وجود آورد .

قطعی تلفن بدون اطلاع رسانی به مشترکان

وی در پاسخ به این سئوال که مخابرات به راحتی می توانست در این زمینه اطلاع رسانی داشته باشد و مشترکان را از این اختلالات باخبر کند، اظهار داشت: معمولا برگردان ها و توسعه شبکه و بهینه سازی سیستم را در شب انجام می دهیم که از ساعت 24 انجام می شود و چند ساعت بعد نیز عملیات به اتمام می رسد اما عمده مشکلی که در این چند روز وجود داشت، قطع فیبر مسیر شیراز بود که در اختیار استان نبوده است.

عاقبت بخیری بیان داشت: سیستم هایی که در حال سرویس دهی هستند با وجود هرنوع تغییراتی مشکلاتی را بروز می کنند که حتی در برخی استانها شبکه ها با اختلالات جدی روبرو شدند که منجر به بازگشت به سیستم قبلی شده این در حالی است که در استان یزد کمترین اختلالات را در برگردان ها داشته ایم .

وی افزود: خوشبختانه این مشکل به طور کامل رفع شده و با آخرین برگردانی که شب گذشته انجام شد آخرین شبکه bts نیز راه اندازی شد و دیگر شاهد اختلال و قطعی در شبکه تلفن همراه در سطح استان به این شدت نخواهیم بود .

70 درصد سایت BTS در یزد به روزرسانی شد

این مقام مسئول با بیان اینکه در راستای توسعه شبکه تلفن همراه استان 70 درصد سایتهای BTS استان توسعه و به روز رسانی شد گفت: در فاز اول این عملیات 471 هزار تلفن همراه روز آمد شد و مابقی تلفنهای همراه استان در فاز دوم این پروژه به روز رسانی خواهد شد .