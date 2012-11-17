به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رخشنده‌رو با بیان این خبر گفت:‌ سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای استفاده از خدمات نوین بانکی، تسهیل و تسریع در امور بیمه‌شدگان و کارفرمایان و افزایش رضایتمندی اقشار تحت‌پوشش، امکان پرداخت غیرحضوری حق‌بیمه را فراهم کرد.

وی افزود: بیمه‌شدگان و کارفرمایان سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توانند از طریق سامانه بانکداری اینترنتی بانک‌های رفاه کارگران، ملت و تجارت برای دارندگان حساب‌های بانکی نزد این بانک‌ها، درگاه اینترنتی بانک ملت برای دارندگان کارت‌های شتاب، دستگاه خودپرداز (ATM) بانک رفاه کارگران، دستگاه Pos بانک‌های رفاه کارگران، ملت و تجارت، تلفنبانک و همراه بانک رفاه و همراه بانک ملت نسبت به پرداخت حق‌بیمه خود اقدام کنند.