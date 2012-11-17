کشف 1870 میلیارد ریال پرونده تخلف احتکار در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد تقوی صبح شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار گلستان افزود: اولین حلقه زنجیره مدیریت بازار را تامین برشمرد و اضافه کرد: دراین زمینه اطلاعات تولید بسیار اهمیت دارد و نیاز داخلی ابتدا باید بر اساس تولید داخل سامان یابد و کسری آن از قبل واردات تامین شود.

وی مولفه بعدی را توزیع اعلام کرد و گفت: اگر برای برنامه تامین شبکه، توزیع مناسبی را برنامه ریزی نکنیم امکان رصد شبکه توزیع را هم نخواهیم داشت و بعد از این نظارت و بازرسی مفهوم پیدا می کند.

اولویت های تنظیم بازار

تقوی ادامه داد: در شبکه رسمی توزیع در بازرگانی داخلی ما اکنون از واحدهای صنفی مجاز، فروشگاهای زنجیره ای و شرکتهای پخش، خرده فروشان و واحدهایی که دارای پروانه هستند بهره می بریم و در بخش نظارت و بازرسی اولین گام ما نیز پایش بازار از دو منظر؛ ابتدا موجودی کالا و روند قیمت است.

وی اظهار داشت: کشف تخلف و نهایتا تشکیل پرونده و مستند سازی آن تخلف، آخرین حلقه مدیریت بازار است که در جای خود نیز بسیار مهم است و برای این منظور باید بازرسان از آخرین اطلاعات و تصمیم گیری ها و به خصوص مقررات در این حوزه آشنا باشند و از این به بعد به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده می شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکید کرد: اگر زنجیره مدیریت بازار را با هم ببینیم بر اولویتهای بازار متمرکز شویم حتما توفیق خواهیم داشت و حتما پاسخ مناسبی هم دریافت می کنیم.

تقوی با اشاره به فضایی که در بورس وجود دارد یک فضای رقابتی است و در فضای رقابتی عرضه و تقاضا باید در تعادل باشند.

نبود تعادل بین عرضه و تقاضا در بورس



وی ادامه داد: اما آنچه امروز در بورس کالا اتفاق می‌افتد نشان دهنده این است که در مورد بسیاری‌ از این کالاها تعادل وجود ندارد، برخی از این افراد به دلیل اینکه سرمایه دارند در عرضه و تقاضای بورس کالا تأثیرگذارند و آن را مدیریت می‌کنند تا به قیمتی که می‌‌خواهند برسند.

وی افزود: بورس باید گزارشات لازم را بفرستد تا مشخص شود که آیا تأمین کنندگان، کالایی عرضه می‌کنند یا نمی کنند، میزان عرضه چقدر است تقاضای واقعی چقدر است؟ انتظار می‌رود تا بورس مرتبا گزارش بدهد اما این گزارش‌ها داده نمی‌شود.

رشد شش درصدی بازرسی ها از بازار گلستان

همچنین در این جلسه ناصر فخر موحدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: در هفت ماهه سالجاری تعداد 103 هزار بازرسی از بازار استان صورت گرفت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شش درصد رشد داشته است.

وی همچنین تعداد پرونده های متخلف را پنج هزار و 561 فقره اعلام کرده که ارزش ریالی پرونده های متخلف در طول هفت ماهه سالجاری 107 میلیارد ریال است.

فخر موحدی اظهار داشت: در راستای بازدید و بازرسی از بازار استان تعداد 200 ناظر افتخاری با سازمان همکاری دارند. همچنین تعداد گشتهای مشترک سازمان با تعزیرات و اصناف و دیگر دستگاه های مرتبط در طول 7 ماهه سالجاری بیش از هزار و 100 فقره اعلام شد.

فخر موحدی در ادامه از برگزاری جلسات متعدد در موضوعات مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح شبنم، برگزاری طرح نظارتی ویژه هدفمندی یارانه ها ، طرح نظارتی ویژه نوروز 91 و طرح ویژه نظارت ماه مبارک رمضان در طول این مدت یاد کرد.