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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۳۵

بیمارستان میلاد دارای بخش فوق تخصصی الکتروفیزیولوژی قلب شد

بیمارستان میلاد دارای بخش فوق تخصصی الکتروفیزیولوژی قلب شد

رئیس بخش قلب بیمارستان فوق تخصصی میلاد از افتتاح و آغاز به کار بخش فوق تخصصی الکتروفیزیولوژی این بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر حسین سرتیپ زاده افزود: در بخش الکتروفیزیولوژی، اختلالات ریتم قلبی (آریتمی) تشخیص و درمان می‌شود.

وی تصریح کرد: در این روش درمانی وسائل مخصوصی به داخل قلب فرستاده می‌شود تا دلیل اختلال قلب شناسایی شود و پس از آن بوسیله امواج رادیویی اختلال مورد نظر درمان می‌شود.
 
سرتیپ زاده با اشاره به وجود دستگاه‌های پیشرفته و کارکنان مجرب در بخش الکتروفیزیولوژی بیمارستان فوق تخصصی میلاد اظهار داشت: این بخش توسط پزشکان فوق تخصصی الکتروفیزیولوژی در قالب 5 گروه اداره می‌شود و کلینیک آریتمی هر روز در درمانگاه بیمارستان دایر است.
 
وی بیمارستان فوق تخصصی میلاد را اولین بیمارستان ملکی سازمان تأمین اجتماعی دانست که دارای بخش الکتروفیزیولوژی است، خاطرنشان کرد: پزشکان متخصص قلب در مراکز درمان ملکی تأمین اجتماعی می‌توانند از طریق نظام ارجاع، بیماران را به بیمارستان میلاد معرفی کنند.
 
رئیس بخش قلب بیمارستان فوق تخصصی میلاد با بیان این که رشته فوق تخصصی الکتروفیزیولوژی حدود یک دهه است به دانش پزشکی کشور وارد شده است، تصریح کرد: هم اکنون کشور در این زمینه نیاز به اعزام بیمار به خارج از کشور را ندارد و حتی بیماران کشورهای همسایه به دلیل کیفیت خوب و ارزان بودن جهت درمان خود به ایران مراجعه می‌کنند.
کد مطلب 1745589

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