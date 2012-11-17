راهیابی تیم بانوان شهرداری تبریز به مرحله پایانی بسکتبال لیگ دسته دو

به گزارش خبرگزاری مهر ، دور پایانی این رقابت ها 15 تا 17 آذر ماه سال جاری با حضور تیم های شهرداری تبریز، مس کرمان، سبلان تهران و ساری در تبریز برگزار می شود.

تیم بسکتبال دختران شهرداری تبریز تاکنون در تمام بازی ها بدون باخت و به عنوان تیم اول گروه به مراحل بعدی صعود کرده است.

در این مسابقات تیم شهرداری تبریز توانست تیم های فیروز آباد شیراز، مس کرمان و امیرکبیر تهران را شکست دهد.

برترین های رقابت های تیروکمان کشور در تبریز معرفی شدند

رقابت های تیروکمان مرحله اول قهرمانی کشور و انتخابی منطقه سه با حضور دو تیم از آذربایجان شرقی ( تبریز و میانه ) و آذربایجان غربی در تبریز در دو بخش بانوان و آقایان در رشته ریکرو و کامپوند برگزار شد و برترین های هر دو رشته معرفی شدند.

در رقابت های رشته ریکرو مسافت 70 متر در بخش اقایان بهران تیمورزاده از آذربایجان غربی با 309 امتیاز قهرمان شد و حامد فوری از تبریز و مرتضی مثمر از آذربایجان غربی با 303 و 278 امتیاز دوم و سوم شدند.

در همین رشته در بخش بانوان نیز ثریا قاسمی از میانه با 93 امتیاز قهرمان شد و سودا سلطانیان با 70 امتیاز از آذربایجان غربی و محدثه فائقی از آذربایجان غربی با 58 امتیاز دوم و سوم شدند.

در رشته کامپوند مسافت 50 متر در بخش آقایان عبدالرحمان قادر زاده از آذربایجان غربی قهرمان شد و محمد یزدانی و فرید چوبداری هر دو از تبریز دوم و سوم شدند ، در بخش بانوان لیلا سخائی فر از تبریز و آرزو آقایاری هر دو از تبریز اول و دوم شدند و فرزانه عسگری از میانه سوم شد.

شمشیرباز تبریزی قهرمان رقابت های شمشیربازی اسلحه سابر جایزه بزرگ شد

رقابت های شمشیربازی اسلحه سابر جایزه بزرگ کشور عصر روز جمعه در سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد و در پایان رقابتهای این اسلحه فرزاد باهر ارسباران شمشیرباز تبریزی و برتری شمشیرباز جوان آسیا به مقام قهرمانی دست یافت .

رقابت های شمشیربازی اسلحه سابر جایزه بزرگ کشور عصر روز جمعه ( 26 آبان ماه جاری) با شرکت 39 شمشیرباز از 10 استان در سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد .

دیدار نهایی رقابت های شمشیربازی جایزه بزرگ کشور رده سنی جوانان میان فرزاد باهر ارسباران از آذربایجان شرقی و سجاد پورسلمان از یزد برگزار شد که در پایان باهر ارسباران با نتیجه 15 بر 6 برابر حریف خود به برتری دست یافت و مقام قهرمانی این اسلحه را به خود اختصاص داد .

تیم میرداماد تبریز به مقام چهارمی واترپلوی باشگاه های کشور دست یافت

مرحله نخست هشتمین دوره مسابقات واترپلو دسته اول باشگاههای کشور پایان یافت و تیم میرداماد تبریز نماینده آذربایجان شرقی در این رقابت ها از حضور در فینال بازماند و در بازی رده بندی نیز به نفت تهران باخت و چهارم شد.

در بازی نیمه نهایی تیم میرداماد تبریز در حالی که هفت بر چهار از تیم نوپاد تهران جلو بود در سه دقیقه پایانی و اخراج سه بازیکن خود از سوی داور نتیجه بازی را هشت بر هفت واگذار کرد و به بازی رده بندی راه یافت.

تیم میرداماد تبریز در بازی رده بندی نیز به علت از دست دادن سه بازیکن اصلی خود و اخراج آنان و حتی سرمربی تیم با ذخیره ها به مصاف تیم نفت تهران رفت و 9 بر پنج شکست خورد.

در پایان این رقابتها نیک بسپار یزد قهرمان و تیمهای نوپاد و نفت تهران دوم و سوم شدند.