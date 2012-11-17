به گزارش خبرنگار مهر،‌ اکبر طاهری صبح شنبه در نشست هم اندیشی و هماهنگی نظارت بر معادن آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مواد معدنی به چهار طبقه 1 تا 4 تقسیم بندی می شوند، افزود: در این میان سنگ های تزئینی که مربوط به طبقه دوم مواد معدنی است از سنگهای غالب معادن این استان است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی با داشتن 80 نوع و رنگ سنگ تزئینی کلکسیونی از سنگ های تزئینی کشور است، اظهار داشت: تاکنون 275 فقره پروانه اکتشاف برای انجام فعالیت های معدنی صادر شده که از این تعداد 127 مورد مربوط به سنگ های تزئینی است.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه استان با داشتن 49 نوع ماده معدنی یکی از مناطق مستعد معدنی کشور است‌، عنوان کرد:‌ تاکنون 68 نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده که از این تعداد، 49 نوع آن در آذربایجان غربی وجود داشته که استان از لحاظ تنوع مواد معدنی رتبه سوم و از لحاظ تعداد معادن رتبه پنجم کشوری را دارد.

طاهری تعداد معادن دارای پروانه بهره برداری استان را 394 مورد عنوان و اضافه کرد: 133 مورد از این معادن از نوع مواد معدنی طبقه یک، 16 مورد مربوط به مواد معدنی فلزی، 57 مورد مربوط به کانی های غیر فلزی و 188 مورد نیز از نوع سنگ های تزئینی هستند.

وی با بیان اینکه معادن آذربایجان غربی دارای یک میلیارد و 341 تن ذخیره قطعی و 13 میلیارد تن ظرفیت استخراج هستند، ادامه داد: 109 میلیارد تومان میزان سرمایه گذاری در معادن استان 5.6 میلیارد تومان آن مربوط به شش ماهه نخست سالجاری است.

این مسئول در ادامه تعداد پروانه اکتشاف و گواهی کشف صادر شده تاکنون را به ترتیب 297 و 62 عنوان کرد و یادآور شد: 23 مورد از گواهی های کشف و 49 مورد از پروانه های کشف طی نیمه نخست سالجاری صادر شده است.

تیتان، کان سنگ طلا، باریت، فلدسپات، میکا، کان سنگ نقره و انواع سنگهای تزیینی مانند گرانیت، دولومیت، تراورتن، مرمر، گنگلومرا و بازالت انواع مواد معدنی استخراج شده از معادن آذربایجان غربی بوده که بیشترین معادن استان در شهرستانهای ارومیه، مهاباد، خوی و تکاب به ترتیب با تعداد معادن ۵۸ معدن، ۵۰ معدن، ۴۷ و ۴۲ معدن است.

رشد صعودی تولید فلزات گرانبهای با معادن طلای همچون معدن طلا و نقره "باریکای" سردشت و "خرابه"' پیرانشهر که اخیر شناسایی شده اند با اندیس های معدنی قابل توجه، موقعیت آذربایجان غربی را به لحاظ تولید فلزات گرانقیمت را به نحو چشمگیر تقویت می کند.



ذخیره کانسنگ معدنی باریکای سردشت که در مرحله اکتشاف و مطالعه است، بیش از 764 هزار تن تخمین زده می شود که عیار طلای موجود در آن 1.5 و عیار نقره آن 101 گرم در هر تن بوده و وضعیت معدن طلا و نقره خرابه پیرانشهر نیز مشابه این معدن است.



علاوه بر این معادن، در شهرستان های ماکو، سلماس، شاهین دژ و محدوده های دیگری از شهرستان تکاب رگه های معدنی طلا و نقره یافت شده که در صورت بهره برداری از این معادن آذربایجان غربی به رتبه های جهانی در تولید طلا و نقره دست می یابد.