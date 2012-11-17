  1. هنر
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۳۴

اقدام به قتل عام در یک سینمای دیگر در امریکا

اقدام به قتل عام در یک سینمای دیگر در امریکا

مردی که قصد داشت در یکی از سینماهای نمایش دهنده فیلم "گرگ و میش" در امریکا دست به یک قتل عام بزند دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردی که قصد داشت تا در سینما دست به یک اقدام جنون‌آمیز زده و تماشاگران را قتل عام کند از سوی پلیس میسوری بازداشت شد.

 این اتفاق در زمان نمایش فیلمی دیگر از سری گرگ و میش افتاد که یک فیلم خون آشامی با رگه های رمانتیک است و داستانی خاسته از قصه های خرافی غربی دارد.

 قسمت پایانی فیلم این فیلم از این هفته نمایش سراسری خود را آغاز کرده و باز هم با موضوع خون آشامان فضای خشونت آمیزی را ایجاد می کند که اتفاق افتاده چندان مغایر با فضا یان نیست.

این دومین رخداد تروریستی ظرف چند ماه گذشته در سینماهای آمریکاست .

قتل عام سینمای کلرادو در جریان نمایش فیلم " بتمن" موج شدیدی از انتقاد را در برابر خشونت هالیوود به بار آورد.

کد مطلب 1745594

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