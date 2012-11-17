لزوم قطع رابطه با رژیم صهیونیستی/ عبدالله دوم سفیر تل آویو را اخراج کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، جبهه عمل اسلامی اردن شاخه سیاسی اخوان المسلمین در بیانیه ای از عبدالله دوم پادشاه این کشور خواست که سفیر خود را از رژیم صهیونیستی فرا بخواند.

در این بیانیه آمده است: ما از عبدالله دوم می خواهیم در قبال ملت فلسطین مسئولیت پذیر باشد و تصمیمات مهمی را در این رابطه اتخاذ کند. فراخوانی سفیر امان در تل آویو و اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از اردن و قطع رابطه با این رژیم حداقل کاری است که باید انجام داد.

حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه که وارد چهارمین روز خود شده است تاکنون حدود 500 شهید و زخمی در این منطقه بسیار کوچک از نظر جغرافیایی به جا گذاشته است.

