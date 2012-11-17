آمادگی سینماگران مصر برای شرکت در فیلم عمار

به گزارش خبرنگار مهر در این جلسه که سامح الصریطی رئیس انجمن بازیگران مصر، مسعود فوده رئیس کانون سینماگران مصری، محمد معتصم عبدالسمیع، رفعت عبدالسمیع و تعداد دیگری از هنرمندان مصری حاضر بودند، وحید جلیلی مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در سخنانی با اشاره به جدایی 30 ساله بین ایران و مصر، به مشخصات جشنواره مردمی فیلم عمار، از جمله اکران های مردمی در شهرستان ها، روستاها و حضور نسل نو فیلمسازان انقلاب اسلامی اشاره کرد و درباره آنها توضیحاتی ارائه کرد.

در این جلسه سینماگران مصری نیز با استقبال از حضور در جشنواره فیلم عمار به طرح سوالاتی درباره محورهای جشنواره، نحوه شرکت در آنها و موضوعاتی از این دست پرداختند که مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به آنها پاسخ داد.

همچنین سینماگران مصری با اشاره به وجود موسسات سینمای مردمی چون عمار در کشور مصر از ارتباط با دبیرخانه عمار استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند تا بتوانند در سومین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار حضور پیدا کنند.

کارگردانان و سینماگران مصری همچنین با اشاره به تولیدات گسترده در سینمای مصر در پاسخ به فیلم موهن آمریکایی اخیر علیه پیامبر اعظم(ص) با توجه به گستردگی اکران در جشنواره مردمی عمار خواستار همکاری جشنواره عمار برای اکران این فیلم ها در ایران شدند.

همچنین پیش از این گپ و گفت، شهریار بحرانی، کارگردان سریال مریم مقدس و فیلم سینمایی ملک سلیمان در میان کارگردانان و سینماگران مصری در تالار عمار حاضر شد و به بررسی فیلمسازی دینی ایران و مختصات آن پرداخت.