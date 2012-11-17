ولایت تنها شاخص رسیدن به بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا صالحی ظهر شنبه در مراسم افتتاح دوره بصیرت غیرمتمرکزی پرسنل ناجا افزود: باید در هر لحظه بصیرت به روز شود تا بتوان حق و باطل را از هم تشخیص داد و در همین راستا این دوره ها برگزار می شود.

وی، عاشورا را الگویی از بصیرت یاد کرد و گفت: اگرعملکرد حضرت زینب (س) نبود زوایای پنهان عاشورا پنهان می ماند و همینطور واقعه غدیر و جلوتر پیروزی انقلاب و در چند سال گذشته فتنه سال 88 که اگر بصیرت نبود فتنه ها خاموش نمی شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: اگر قدرت تشخیص حق و باطل نبود تصمیم و انسان به مسیر غیر واقعی قدم می گذاشت بنابراین باید در هر لحظه بصیرت به روز شده و این بصیرت تقویت شود

سرهنک صالحی، به برگزاری دوره های بصیرت اشاره کرد وافزود: باید این دوره ها به این کلاسها بسنده نشود و جلسات به گونه ای برنامه ریزی شود که جلسه پرسش و پاسخ بوده و ارتقای بصیرت پرسنل را چند برابر کند.

فرمانده انتظامی استان زنجان، به بصیرت ماه محرم اشاره کرد و افزود: براساس فتوای علماء قمه زنی حرام است و دشمن از این تصاویر علیه ایران سوء استفاده کرده و چهره شیعه را به جهان بد نشان می دهد چرا که این تصاویر و رفتارهای نادرست عزاداری از شبکه های بین المللی پخش می شود بنابراین به این امر توجه جدی شود.

سرهنگ صالحی یادآور شد: انجام کارهای نادرست و غیرصحیح عزاداری انسان را از رسیدن به اهداف دور می کند بنابراین باید بصیرت لازم در ماه محرم در دستور کار همه پرسنل نیروی انتظامی قرار گیرد .