پذیرایی قعرنشین از صدرنشین در هفته هفتم/ کار دشوار خودورسازان

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین بازی از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، شهرداری ارومیه که در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار دارد، میزبان پیکان تهران تیم سوم جدول لیگ برتر است.

تیم والیبال ساپپا نایب قهرمان شش دوره لیگ برتر والیبال که هفته قبل بازی سختی را مقابل ارومیه داشت و موفق به شکست 3 بر 2 این تیم شد، در کرج میزبان شهرداری تبریز است. سایپا و نماینده تبریز به ترتیب با 9 و 8 امتیاز در مکان‌های هفتم و هشتم جدول این رقابت ها قرار دارند و پیروزی هر کدام می تواند منجر به بهبود جایگاهش در جدول این رقابت ها شود.

تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد که در حال حاضر با یک امتیاز در قعر جدول لیگ برتر والیبال قرار دارد در این هفته میزبان متین ورامین است. متین ورامین که با 12 امتیاز در رده چهارم قرار دارد و برای حفظ جایگاهش و حتی یک پله صعود باید حتما پیروز این میدان باشد.

باریج اسانس کاشان دیگر تیم قعر جدولی این رقابت‌ها در هفته هفتم میزبان پیشگامان کویر، صدرنشین کنونی لیگ برتر والیبال است.

در پنجمین بازی فردا، نوین کشاورز در تهران میزبان نماینده بندرعباس است. آلومینیوم المهدی بندرعباس که در هفته ششم در ورامین مغلوب متین شد و با پنج امتیاز در رتبه نهم قرار دارد، به مصاف حریفی می رود که چهار امتیاز دارد و در یک پله پایین از خود قرار دارد.

در آمل دو تیم کاله و میزان به مصاف یکدیگر خواهند رفت. کاله پس از شکست مقابل پیشگامان این بار و برای دور نماندن از کورس قهرمانی به مصاف تیم یکدست میزان خواهد رفت.

برنامه مسابقات هفته هفتم لیگ برتر والیبال که از ساعت 17 به طور همزمان برگزار خواهد شد به شرح ذیل است:

* شهرداری ارومیه - پیکان تهران

* سایپا البرز - شهرداری تبریز

* جواهری گنبد - متین ورامین

* باریج اسانس - پیشگامان کویر یزد

* نوین کشاورز - آلومینیوم المهدی

* مازندران - میزان خراسان