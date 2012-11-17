41 بنای تاریخی در اردبیل احیا می شود

بهروز ندایی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های میراث فرهنگی استان گفت: این تعداد بافت ها و بناهای تاریخی در شهرهایی غیر از مرکز استان احیا خواهند شد.

وی در خصوص بازه زمانی مورد نیاز برای احیای این بناهای تاریخی تصریح کرد: این بناها و بافت های تاریخی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال 94 احیا شود که میراث فرهنگی استان در تلاش است قبل از اتمام برنامه این پروژه ها را انجام دهد.

ندایی با بیان اینکه این تعداد بنا تنها در مناطق شهری بوده و آمار مناطق روستایی از مناطق شهری تفکیک شده است، افزود: شهرهای مشگین شهر با پنج باب بنا و بیله سوار، خلخال، گرمی و نمین هر کدام با سه بنا بیشترین سهم را در این طرح دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اضافه کرد: شهرهای نیر و پارس آباد هم با دو بنای تاریخی در حال برنامه ریزی برای احیای بافت های تاریخی هستند و دیگر شهرهای استان یا یک بنای تاریخی برای احیا دارند یا بنایی در آن شهرها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه شهرهای هیر، هشتجین، سرعین، فخرآباد و کوراییم هر کدام یک بافت و بنای تاریخی برای احیا دارند، ادامه داد: با احیای این بناها تعداد بافت ها و بناهای تاریخی استان افزایش می یابد که می تواند موجب افزایش مسافرانه در سطح شهرستان های 10 گانه استان باشد.