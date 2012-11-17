دبیرخانه دائمی تجلیل از شهرداران اردبیل تشکیل شد

صدیف بدری روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف تشکیل این دبیرخانه در اردبیل گفت: این دبیرخانه برای جمع آوری تجارب شهرداران سابق اردبیل و استفاده از این تجارب برای برنامه ریزی و آبادانی بیشتر اردبیل تشکیل شده تا به صورت دائمی فعالیت کند.

وی با بیان اینکه شهرداران سابق اردبیل و خانواده های آنها می توانند تجارب حاصل از مسئولیت در شهرداری را در اختیار دبیرخانه دائمی تجلیل از شهرداران قرار دهند، تصریح کرد: در این دبیرخانه تجارب خلاصه نویسی شده و برای شناخت بیشتر نیازهای مدیریت شهری در اختیار شهرداران آینده قرار خواهد گرفت.

بدری با اشاره به برگزاری همایش "بوسه بر تجربه" در اردبیل افزود: این همایش یکی از کارهای منحصر به فرد شهرداری اردبیل که نسبت به سالهای گذشته بارزترین و شاخص ترین فعالیت فرهنگی شهرداری بود که در آن از تمامی شهرداران اردبیل در صد سال گذشته تجلیل شد.

شهردار اردبیل با بیان اینکه شهرداری اجرای سالانه برنامه های فرهنگی را در تقویم سالانه خود قرار داده است، اضافه کرد: برگزاری مراسم استقبال از ماه محرم یا تجلیل از خبرنگاران در روز خبرنگار وظیفه ذاتی شهرداری نیست اما شهرداری این برنامه ها را در راستای فعالیتهای فرهنگی انجام می دهد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سرنوشت جابجایی پادگان ارتش از ایستگاه سرعین ادامه داد: شهرداری در مورد انتقال این پادگان با ارتش مذاکراتی داشته و استاندار هم پیگیر این جابه جایی است تا اراضی پادگان تبدیل به احسن شود.

بدری با بیان اینکه با خرید اراضی پادگان ارتش، طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) ادامه خواهد یافت، یادآور شد: با اجرای تعریض خیابان امام خمینی(ره) بار ترافیکی مرکز شهر تا حدودی کاهش می یابد.