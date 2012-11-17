تیم فوتبال سایپای البرز به مصاف صبای قم می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپای البرز در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال عصر فردا در ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج میزبان صبای قم است.

این دو تیم در شرایطی به مصاف هم می روند که هر دو تیم به سه امتیاز این دیدار نیاز دارند سایپا در ابتدای فصل نتایج خوبی گرفت اما یکباره نوار بردهای نارنجی‌پوشان قطع شد و هفته قبل نیز سایپا برابر فجرسپاسی و با گل عباس محمد رضایی شکست خورد. صبا هم با مرفاوی نتایج نسبتا قابل قبولی گرفته است و دو تیم فقط یک امتیاز با یکدیگر اختلاف دارند.

شاگردان تقوی در صورت پیروزی 24 امتیازی می‌شود و خود را همچنان در جمع بالانشینان نگه می‌دارد اما صبای قم در صورت پیروزی 23 امتیازی خواهد شد و چند پله ای در جدول رده بندی صعود خواهد داشت.

رضا کرمانشاهی با کمک ها حسین طالقانی و سخاوت سلیمان نژاد قضاوت این دیدار را بر عهده خواهند داشت.

دیدار سایپای البرز و صبای قم عصر فردا از ساعت 15:15 دقیقه در ورزشگاه انقلاب برگزار خواهد شد.