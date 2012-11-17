مطالبات بازیکنان فوتبال نساجی مازندران هفته آینده پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن حیدرزاده اظهار داشت: مهدی پرهام ‌مالک باشگاه نساجی به رغم مشکلات مالی در اقتصاد ایران، از هیچ توجه و حمایتی از تیم نساجی دریغ نمی کند و تنها هدفی که به دنبال آن بوده ، سربلندی باشگاه ریشه دار و پرطرفدار نساجی است.

وی به شرایط تیم در جدول رده بندی اشاره کرد و گفت: با وجود تمام مشکلات و کمبودهای مالی که تاکنون با آن دست به گریبان بودیم، حضور در رده چهارم جدول رده بندی راضی کننده است اما امیدواریم با برطرف شدن مشکلات مالی، شاهد صعود نساجی در جدول مسابقات باشیم.

قائم مقام باشگاه نساجی مازندران به استعفای مدیرعامل باشگاه اشاره کرد و گفت: برخی اختلاف نظرها بین وی و مالک باشگاه، موجب کناره گیری ‌احمد سعادتمند از مدیرعاملی باشگاه شد و با تصمیم پرهام، تا پایان فصل ، نساجی بدون مدیرعامل به کار خود ادامه خواهد داد.

دیدار نیمه تمام ثامن الحجج آمل و هیئت هندبال کرمانشاه



دیدار تیم های ثامن الحجج آمل و هیئت هندبال کرمانشاه در چارچوب هفته سوم مسابقات لیگ دسته یک هندبال باشگاه های کشور که عصرجمعه در آمل برگزار شد، به دلیل حواشی پیش آمده در جریان بازی دو تیم نیمه تمام ماند.



دو تیم از گروه یک این مسابقات عصر جمعه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل به مصاف هم رفتند و در حالی که تیم ثامن الحجج آمل با نتیجه 17 بر 16 از تیم کرمانشاه پیش بود، در پی اعلام ضربه پنالتی از سوی دلاور و حسینی داوران مسابقه، با اعتراض شدید سرمربی تیم هیئت کرمانشاه مواجه واستارات جنجال زده شد.



برگزاری دیدار نمایندگان مازندران در لیگ برتر کشتی آزاد



دبیر هیئت کشتی مازندران، زمان برگزاری دیدار معوقه هفته نخست دو نمانیده این استان در مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور را هشتم آذرماه در شهر زیر آب اعلام کرد.



غلامرضا نوری زاده گفت: دیدار معوقه تیم‌های صدرای زیرآب و سایپای شمال (تنکابن) روز چهارشنبه هشتم ذرماه در سالن ورزشی مرحوم صفری زیرآب برگزار می‌شود.



وی افزود: این دیدار از گروه دوم این مسابقات به علت انصراف دو تیم از جدول مسابقات، دچارجابجایی واز سوی فدراسیون کشتی به زمان دیگری موکول شد.



بررسی دیدار نیمه تمام نمایندگان آمل وکرمانشاه در فدراسیون هندبال



رئیس هیئت هندبال مازندران گفت: کمیته انضباطی فدراسیون هندبال در هفته جاری رای خود را در خصوص دیدار نیمه تمام تیم های ثامن الحجج آمل و هیئت هندبال کرمانشاه در چارچوب هفته سوم مسابقات دسته یک هندبال باشگاه های کشور را اعلام خواهد کرد.



خسرو ابراهیم زاده افزود: نماینده و ناظر فدراسیون در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل محل مسابقه دو تیم حضور داشت و گزارش خود را به فدراسیون اعلام کرده است.



رئیس هیئت هندبال مازندران اضافه کرد: دلاور و حسینی داوران ملی هندبال کشور برای قضاوت مسابقه دو تیم قضاوت خوبی را داشتند و سرمربی تیم هیئت کرمانشاه وظیفه اعتراض به گونه ای که بازیکنان این تیم تحریک به بیرون رفتن وتوقف کامل جریان بازی را داشته باشند، نداشت.

آغاز دوره آموزشی دبیران ورزش مدارس



رئیس هیئت پزشکی ورزشی مازندران گفت: دوره آموزشی دبیران ورزش مدارس استان، با هدف آشنایی با آخرین آموزه های ارائه شده هیئت پزشکی ورزشی صبح امروز در ساری آغاز شد.

علی دهقان افزود : در این دوره های تخصصی ، معلمان ورزش مازندران با نحوه شناسایی و درمان دانش آموزان که از ضعف بدنی رنج می برند ، آشنا می شوند.

وی بیان داشت: با امضا توافق نامه با اداره کل آموزش و پرورش مازندران، معلمان ورزش در شهرهای مختلف استان، دوره های آموزشی مختلف را زیر نظر مدرسان هیئت ورزشی مازندران می گذرانند.





