مداحان خوشه چین معرفت اهل بیت(ع)/امام شناسی لازمه شیعه بودن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری، ظهر شنبه در دومین همایش بزرگ مداحان، پیر غلامان و شاعران آئینی شهرستان میامی که در محل سالن همایش های مجتمع فرهنگی این شهرستان برگزار شد، ضمن تاکید بر اینکه مداحان خوشه چینیان معرفت اهل بیت (ع) هستند، اظهار داشت: اهل بیت واسطه بین ما و خورشید الهی هستند و مداحان و مرثیه سرایان باید با آشنایی کامل از زندگی اهل بیت مردم را با واسطه های خدا آشنا سازند.

وی تصریح کرد: مداحان باید قوی باشند و خط دشمن شناسی خود را تقویت کرده و آن را به مردم نشان دهند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: بدعت هایی که در برخی از عزاداری ها وجود دارد باید از بین برود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه مگر عاشورا و درس های آن کم است که امروز از چشم ابرو مرثیه سرایی می کنیم، اظهار داشت: مداحان ما باید مظلومیت شیعه را نشان دهند و باید درک کنند که امام شناسی لازمه شیعه بودن است.

وی ضمن سفارش اکید به شاعران و مرثیه سرایان جهت عدم ورود به اشعار غلو آمیز و خرافات، گفت: مداحان با مطالعه و بهره گرفتن از مقاتل معتبر مردم را با فرهنگ عاشورا آشنا کنند.

شکری همچنین ضمن تاکید بر اینکه احیاء امر به معروف از مهم ترین وظایف جامعه اسلامی است، افزود: احیاء امربه معروف موجب حیات جامعه می شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه حیات شیعه به زنده بودن عاشورا است، گفت: مردم باید با سبک زندگی امام حسین(ع) که همان مقاومت و پایداری است بیشتر آشنا شوند.

رئیس شورای همفکری بسیج مداحان استان البرز نیز در این همایش گفت: مداحان باید در کنار منبری ها نشسته و از این منابر استفاده مطلوب را ببرند.

زین العابدین غلام، امام شناسی را لازمه کار مداحان و یکی از مهم ترین وظایف ایشان ذکر کرد و افزود: مداحان باید توجه داشته باشند که یکى از احکام فطرى و عقل انسان، لزوم متابعت از حق است و این مهم درس اصلی عاشورا و پیام آن است.

رئیس بنیاد دعبل خزائی استان سمنان نیز در این مراسم ضمن انتقاد از موازی کاری های در نهادهای مذهبی و فرهنگی گفت: از سویی 12 نهاد و از سوی دیگر 22 نهاد برای امور مداحی در کشور وجود دارد که امیدواریم این موازی کاری ها از بین برود و با تصویب طرح جامعی یک نهاد مستقل و با قدرت اجرایی تشکیل شود.

ماشاء الله ذاکری نژاد در خاتمه، کار مداحی را بسیار پر مسئولیت و پرخطر دانست و تصریح کرد: مداحان باید دارای علم کلام باشند و با بهره گیری از سیره اهل بیت(ع) و ادبیات، اشعار و مطالب خود را انتخاب و در اختیار مردم بگذارند.

بنا بر این گزارش در پایان 20 نفر از پیرغلامان، مداحان و شاعران شهرستان میامی با اهداء لوح و تندیس قدردانی شدند.