اساس برپایی مجالس عزای امام حسین ترویج فرهنگ عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید علیپور صبح شنبه در اجتماع عظیم هیئات مذهبی اندیمشک عنوان کرد: اساس برپایی مجالس عزای امام حسین (ع) در حقیقت، ترویج فرهنگ عاشوراست.

وی افزود: هیئات مذهبی و مداحان اهل البیت (ع) مروج فرهنگ عاشورایند و پرواضح است که باید آمادگی معنوی لازم را برای ورود به این مقوله داشته باشند.



وی عنوان کرد: ما در دورانی زندگی می کنیم که دشمنان اسلام و قرآن نه تنها به دنبال براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند بلکه در فکر انهدام اعتقادات و باورهای حقیقی مسلمین جهان هستند و در این راستا برنامه هایی را در دستور کار خود دارند.



حجت الاسلام علیپور تصریح کرد: در این برهه از زمان که دشمن با جنگ نرم و هجمه فرهنگی، اعتقادات، باورها و روح ایمان و خدا باوری آحاد مردم و به خصوص جوانان را هدف قرار داده است، برماست که همه به صورت عملی و غیر شعاری، دست در دست هم دهیم و با این نیرنگ استکبار جهانی مقابله کنیم.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک در ادامه با اشاره به بدحجابی برخی از افراد گفت: امام حسین کشته امر به معروف و نهی از منکر بود بنابراین تذکر لسانی و امر به معروف و نهی از منکر باید سر لوحه کار و برنامه های ما قرار بگیرد.



وی در ادامه گفت: وهابیون ملحد به دنبال به انحراف کشاندن جوانان ما از دین مبین اسلام و مذهب تشیع هستند و در ایام محرم می بینیم که عموم مردم به عشق امام حسین (ع) آمده و بر سر وسینه می زنند درحالیکه عده قلیلی به دنبال مطامع دنیوی و هوی و هوسهای باطل خود هستند به همین دلیل شما مسئولان هیئئت مذهبی و مداحان که مقدمه سازان فرهنگ اهل بیت (ع) هستید، باید با دعوت از علما و روحانیون در مجالس امام حسین (ع) به منظور بصیرت افزایی و روشنگری مردم گامهای موثری را بردارید و ما برای اعزام مبلغ آمادگی کامل را داریم.



حجت الاسلام علیپور افزود: در روز تاسوعا تمام هیئتهای مذهبی شهرستان در میدان امام خمینی (ره) تجمع خواهند کرد و به صورت یکپارچه به عزاداری خواهند پرداخت و در عاشورای حسینی با دوشیفته کردن هیئئت در صبح و عصر عاشورا در سوگ و ماتم می نشینیم و در شب شام غریبان همچون سنوات گذشته در کنار شهدای گلگون کفن اندیمشک تجمع خواهیم کرد و خطبه های امام سجاد (ع) و زینب کبری (س) قرائت خواهد شد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک در پایان درباره اقامه نماز ظهر عاشورا گفت: تمام جملاتی که امام حسین (ع) در ظهر عاشورا در نمازشان بیان فرمودند مجموعا 32 جمله بوده و این در حالی است که در این مدت، 30 تیر از چله کمان به طرف ایشان پرتاب شد به همین دلیل باید به تاسی از امام حسین (ع) تلاش کنیم که همیشه نمازمان را در اول وقت بخوانیم و در روز عاشورا نیز با نظر امام جمعه، در چند نقطه از مسیر حرکت هیئتها با استفاده از مبلغین، نماز ظهر عاشورا به صورت جماعت اقامه خواهد شد.