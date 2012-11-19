  1. جامعه
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۷:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

افزایش نیافتن مستمری کمیته امداد/ با پیشنهاد افزایش موافقت نشد

افزایش نیافتن مستمری کمیته امداد/ با پیشنهاد افزایش موافقت نشد

مدیرکل حمایتهای اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) از عدم افزایش مستمری مددجویان طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: براساس مصوبه دولت خانواده یک نفره 40 و پنج نفره به بالا 75 هزار تومان در ماه مستمری دریافت میکنند.

رضا نوروزی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر دو سال است که مستمری مددجویان کمیته امداد افزایش نداشته است. براساس مصوبه دولت سرانه مستمری خانواده یک نفره 40 ، دو نفره 45 ، سه نفره 55، 4 نفره 60 و 5 نفر به بالا 75 هزار تومان است.

وی تاکید کرد: کمیته امداد در سال به حدود یک میلیون و 700 هزار خانوار مستمری پرداخت می کند و براساس مصوبه دولت حق تغییر میزان مستمری ها و همچنین افزایش این رقم را در طول سال نداریم.

وی با اشاره به اینکه براساس مصوبه دولت در سال جاری یک هزار و 100 میلیارد تومان برای پرداخت مستمری به مددجویان تحت پوشش اختصاص پیدا کرد، گفت: این میزان نیز حجم بالایی از اعتبارات بودجه ای را به خود اختصاص داده است.

به گفته مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد میزان مستمری کمیته امداد و سازمان بهزیستی تقریبا یکی است و البته دو سال است که پیشنهاد افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش را پیشنهاد کرده ایم، اما مورد موافقت قرار نگرفته است.

نوروزی افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده در بودجه سال آینده نیز قصد داریم مجددا پیشنهاد افزایش مستمری جامعه هدف را ارائه دهیم که امیدواریم مورد موافقت دولت و مجلس قرار گیرد.

مدیرکل اجتماعی کمیته امداد گفت: قصد داریم در سال آینده مستمری ها را به ارزش افزوده در پرداختهای کمیته امداد تبدیل کنیم و چنانچه خانواده ای در عرصه توانمندسازی قرار نگیرد اما بتواند موفقیت های علمی و دانشجویی کسب کند مستمری بیشتری به آنها اختصاص پیدا خواهد کرد.

وی تاکید کرد: هدف ما در پرداخت مستمری ها این است که مددجویان از آن در راستای توانمندسازی استفاده کنند و تنها نمی خواهیم با کمک صرف نقدی این افراد را از توانمند شدن و داشتن شغل مناسب محروم کنیم.

نوروزی با اشاره به اینکه پرداخت این مبلغ مستمری ها تنها وابستگی روانی و اثر روانی در میان مددجویان دارد، افزود: درست است که میزان این مستمری کم است، اما فقط برای به جریان انداختن چرخه توانمندسازی آنان است و برای گروه هایی از مددجویان تحت پوشش مانند سالمندان و سایر افرادی که امکان کار و فعالیت ندارند، تسهیلات و اقدامات دیگری را نیز علاوه بر پرداخت مستمری ارائه می دهیم که تمامی این موارد باعث می شود از مشکلات اقتصادی آنان کاسته شود.

کد مطلب 1745625

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