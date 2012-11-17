به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتب کاربردی ـ دانشگاهی صبح روز شنبه 27 آبان در مرکز آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که محل برگزاری این دوره از نمایشگاه نیز هست، برگزار شد.

در ابتدای این نشست خبری محمود آموزگار، عضو هیئت رئیسه انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل در سخنانی با اشاره به وضعیت نامطلوب برگزاری این نمایشگاه به دلیل مشکلات مالی اظهار کرد: در تمام طول این مدت صدایمان درنیامد و اعتراضی نکردیم تا نمایشگاه بماند و تعطیل نشود آن هم در شرایطی که نمایشگاه ما، تنها نمایشگاه کتاب مستقل کشور است.

وی ادامه داد: ما بدون اتکاء به دولت در 9 سال گذشته این نمایشگاه را برگزار کردیم و واقعیت امر این است امیدی داشتیم که شاید برگزاری این دوره از نمایشگاه با وجود همه این شرایط منجر به این شود که امیدی برای تداوم آن باقی بماند.

در ادامه این مراسم حامد میرزابابایی رئیس دهمین دوره این نمایشگاه در سخنانی وظیفه نمایشگاه کتب کاربردی- دانشگاهی را پر کردن خلاء نبود عرضه متمرکز کتب کاربردی - دانشگاهی در فاصله میان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در طول یکسال عنوان کرد و گفت: بعد از تعطیلی نمایشگاه‌هایی که وزارت علوم و بهداشت برای این منظور برگزار می‌کرد، وظیفه تامین منابع مکتوب خارجی برای دانشگاه‌ها برعهده نمایشگاه ما قرار گرفت که بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کشور بعد از نمایشگاه تهران بود به ویژه اینکه این نمایشگاه دارای ثبات قیمت و سیستم متمرکز فروش است و با دارا بودن شبکه واحد عرضه امکان اعمال مقررات را دارد.

برپایی نمایشگاه با سیاست انقباضی

میرزابابایی ادامه داد: باید با اظهار تاسف اعلام کنم با وجود تمام تجربه 9 ساله برگزاری این نمایشگاه امسال باید آن را در حال اضمحلال عنوان کنم در شرایط اقتصادی فعلی کشور ناشران بین‌الملل در صف اول تلاطم‌های اقتصادی قرار گرفته و آسیب پذیرترین بخش صنعت نشر کشور شده‌اند. ما مستقیما در بحث خرید، حمل و نقل و قیمت گذاری کتاب با ارز و نرخ آن مواجه هستیم و نوسانات اخیر نرخ ارز به ما فشار فراوانی وارد کرده است، حتی امسال جلسه‌ای گذاشتیم و از اعضا و انجمن نظرسنجی کردیم، ابتدا ایده این بود که نمایشگاه تعطیل شود، اما به دلیل وضعیت مطلوب 9 دوره گذشته در نهایت با اعمال برخی سیاست‌های انقباضی نمایشگاه را با کاستی‌هایی برگزار کردیم.

عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران بین الملل افزود: در طول سال‌های گذشته تلاش زیادی کردیم تا مساله کپی رایت در کشور ما نهادینه شود، اما در وضعیت فعلی و با افزایش قیمت ارز و در نتیجه کتاب‌های تخصصی وارداتی بار دیگر رویکرد به چاپ افست این آثار رونق گرفته و همه تلاش‌های ما را به باد داده است. تصور کنید اگر در سال‌های گذشته کتابی با قیمت 100 دلار در نمایشگاه ما با قیمت 24 تا 25 دلار به فروش می‌رفت که برای دانشجو یا استاد دانشگاه حدود 70 تا 80 هزار تومان هزینه داشت، امسال با قیمت نزدیک به 800 هزار تومان باید توسط او خریداری شود و این تشدیدکننده بازار چاپ افست است.

کاهش شدید فضای نمایشگاه دهم

وی در ادامه به تشریح شیوه برگزاری نمایشگاه دهم پرداخت و گفت: امسال یک طبقه از فضای سالن مرکز آفرینش‌ها که محل برگزاری نمایشگاه است کم کرده ایم و همان یک طبقه انتخابی هم پر نشده است. تمام درآمد ما برای برگزاری این نمایشگاه از محل هزینه ثبت نام ناشران است و به همین خاطر اعضا را مکلف کرده ایم که متراژ بالاتری را اجرا کنند و در واقع به زور از آنها پول گرفتیم.

رئیس دهمین نمایشگاه کتب کاربردی- دانشگاهی ادامه داد: هزینه اجاره سالن نمایشگاه سرسام آور است، حتی برای موکت کردن کف سالن از ما 8 میلیون تومان هزینه خواستند، به همین خاطر امسال یک روز از روزهای نمایشگاه را کاهش دادیم و مراسم اختتامیه را حذف کردیم از سوی دیگر برای اطلاع رسانی نمایشگاه هر ساله ناشران بروشوری از آثار خود را چاپ می‌کردند و می‌فرستادند، اما با توجه به افزایش قیمت کاغذ تصمیم گرفته شد اطلاع رسانی امسال تنها دیجیتالی و از طریق سی دی و ایمیل باشد.

میرزابابایی تصریح کرد: پنل بندی در نمایشگاه امسال حذف شده و به تبع انبارهای ناشران نیز به همان یک طبقه محل نمایشگاه آمده است. نمایشگاه حتی برای ایجاد اتاق مدیریت نمایشگاه هم دست به دامن ستاد هفته کتاب شد و همین مختصر اتاقی را هم که جلسه امروز در آن برگزار می‌شود با کمک این ستاد ایجاد شد.

حذف تمام برنامه‌های جنبی نمایشگاه برای کاهش هزینه

عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل ادامه داد: برنامه‌های جانبی نمایشگاه ما که به جرأت اعلام می‌کنم در چند سال گذشته به جریان نشر کشور ما خط داد، امسال حذف شده است باعث تاسف است که بگویم نمایشگاهی که میزبان نخستین نشست اتحادیه‌ها و تشکل‌های نشر با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور مالیاتی بوده است، امسال هیچ برنامه جانبی ندارد؛ چراکه هزینه برگزاری آن را نداشتیم.

رئیس دهمین نمایشگاه کتب کاربردی- دانشگاهی در بخش دیگری از این نشست خبری به کاهش هزینه‌های جدی تبلیغات برگزاری نمایشگاه اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران به دلیل برخی مشکلات خودش امسال اصلا حاضر به همکاری با ما نشد و فضاهای تبلیغاتی شهری را نه به ما که حتی به ستاد هفته کتاب هم نداد. صدا و سیما هم پخش تیزرهای تبلیغاتی نمایشگاه را قطع کرد و ناراحت کننده تر اینکه از میان تمام دانشگاه‌های مخاطب نمایشگاه در تهران تنها 8 دانشگاه به ما اجازه دادند در فضای داخل نمایشگاه با نصب بنر به تبلیغات بپردازیم.

میرزابابایی در ادامه به موضوع نرخ ارز در نمایشگاه امسال خبر داد و افزود: نوسانات شدید نرخ ارز برگزاری نمایشگاه را تقریبا غیرممکن می‌کرد ما معمولا یک الی یک و نیم ماه قبل از برگزاری نمایشگاه نرخ ارز مشخصی را برای خرید نمایشگاه تعیین می‌کردیم، اما امروز و در فاصله کمتر از یک روز قبل از آغاز به کار نمایشگاه هنوز نتوانستیم نرخی را تعیین کنیم که امیدواریم تا پایان وقت امروز در این رابطه به نتیجه برسیم و امید داریم این نرخ لااقل در این چند روز با نوسان روبرو نشود.

مشکلات گمرکی ترخیص کتاب تشدیدی شده است

وی در ادامه به موضوع کاهش فروش امسال نمایشگاه اشاره و تصریح کرد: اگر نمایشگاه امسال از حیث ریالی همانند سال گذشته هم بفروشد که این مبلغ حتما کاهش پیدا می‌کند چیزی در حدود 60 درصد کاهش فروش ارزی خواهیم داشت. وقتی این مساله را با نمایشگاه‌های استانی و سایر نمایشگاه‌های یارانه‌ای کتاب مقایسه می‌کنیم و می‌بینیم که حمایت از آنها یک بیستم شده طبیعی است از سوی دیگر دانشگاه‌ها هم اعلام کردند که بودجه‌ای برای خرید کتاب ندارند و همه اینها نوید برگزاری یک نمایشگاه نامطلوب را می‌دهد.

رئیس دهمین نمایشگاه کتب کاربردی- دانشگاهی در ادامه به آمار کتاب‌های حاضر در نمایشگاه اشاره کرد و گفت: 85 هزار و 194 عنوان کتاب برای شرکت در این نمایشگاه در پایگاه اینترنتی بارگذاری شده که 4 هزار و 870 عنوان عربی و مابقی انگلیسی و فرانسه است از این تعداد 6هزار و 400عنوان با موضوع هنر، 15 هزار عنوان با موضوع علوم پایه، 14 هزار عنوان فنی و مهندسی، یک هزار عنوان مرجع، 29 هزار و 900 عنوان علوم انسانی و 13 هزار و 500 عنوان پزشکی است. همچنین از این مرجوع یک صد و 72 عنوان کتاب چاپ 2013 است، اما باید اعلام کنیم به دلیل فشار وارده به ناشران برای فروش آثارشان امسال اجازه دادیم آثار قبل از سال 2007 هم در نمایشگاه ارائه شود.

وی با بیان اینکه امسال بین 500 تا 700 ناشر در قالب 19 کارگزار عضو ثابت انجمن در نمایشگاه شرکت می‌کنند، اضافه کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنوز تخفیف مشخص و یا کمک خاصی برای برگزاری نمایشگاه به ما نکرده است، در سال‌های قبل ارشاد به نوعی برای ترخیص کتاب‌ها واسطه گری میان ما و گمرک را انجام داد، اما به تازگی بخش نامه‌ای از سوی گمرک صادر شده که طی آن کتاب دیگر به صورت کیلویی قیمت گذاری نمی‌شود و باید قیمت پشت جلد برای آن به گمرک ارائه شود و حداکثر هم 50 درصد تخفیف در قیمت پشت جلد پذیرفته می‌شود و در غیراین صورت خود گمرک از طریق سایت‌های خارجی قیمت کتاب را دریافت می‌کنند که باتوجه به تفاوت قیمت فروش کتاب در مناطق مختلف جهان این کاملا به ضرر ناشران ما است.

میرزابابایی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد توجیه برگزاری این نمایشگاه در چنین شرایطی گفت: ناشران ما به دلیل بدهکاری‌های خود تحت فشار شدیدی هستند، شرکت در نمایشگاه برای آنها بارقه امیدی است که حداقل بتواند حقوق کارمندان خود را بدهد و نقدینگی خود را از حالت کاغذی به پول تبدیل کند.

عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره برگزاری همزمان این نمایشگاه با نمایشگاه کتب تخصصی دانشگاهی گفت: نمایشگاه کتب تخصصی دانشگاهی نمایشگاهی یارانه‌ای است که مخالف سیاستگذاری ما است و امسال هم برگزاری آن فعلا به تعویق افتاده ما دو نمایشگاه همجنس نیستیم و امکان رقابت با هم را نداریم.

میرزابابایی در پایان تاکید کرد: نمایشگاه امسال دارای افتتاحیه نیست، اما سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد فردا ساعت 13 از این نمایشگاه بازدید می‌کند.