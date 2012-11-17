به گزارش خبرنگار مهر، استقلال و سپاهان که هم اکنون با 25 و 24 امتیاز در رده های اول و چهارم جدول رده بندی لیگ برتر دوازدهم قرار دارند، از زمان تأسیس لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1380 تا به امروز، 30 بار به مصاف یکدیگر رفته اند. دو تیم در این فاصله ۲۲ بار در لیگ برتر٬ ۶ بار در جام حذفی، یک بار در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا و یک بار نیز در جام اتحادیه تهران با یکدیگر روبه رو شده اند که سهم پیروزی های هر یک از دو تیم سپاهان و استقلال از این ۳۰ مسابقه، به ترتیب ۱۵ و ۸ برد بوده و ۷ بازی نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

سپاهان در 22 بازی لیگ برتری خود در مقابل استقلال، در 8 بازی به پیروزی رسیده، 7 مسابقه را به حریف تهرانی خود واگذار کرده است و دو تیم در 7 بازی به نتیجه تساوی رضایت داده اند، ضمن آنکه، سپاهان 28 بار دروازه استقلال را گشوده و 29 گل نیز دریافت کرده است. از 8 پیروزی سپاهان در دیدارهای رودررو با استقلال، 6 برد در اصفهان و 2 برد نیز در تهران و در خانه استقلال به دست آمده است، استقلال نیز 6 بار در تهران سپاهان را شکست داده و تنها یک بار و در اولین دوره لیگ برتر موفق به شکست سپاهان در اصفهان شده است. در بین 7 تساوی دو تیم، چهار تساوی 1-1 و دو تساوی 2-2 به چشم می خورد و یکی از بازی ها نیز با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسیده است.

پر گل ترین بازی دو تیم در مصاف دور رفت لیگ برتر دهم رقم خورده است. در این مسابقه که پنجم شهریور 89 در تهران برگزار شد 7 گل رد و بدل شد که سهم استقلال چهار و سهم سپاهان سه گل بوده است. در لیگ برتر، رسول خطیبی و محرم نویدکیا با ۴ گل بهترین گلزنان سپاهان هستند و رضا عنایتی هم با 3 گل بهترین گلزن استقلال است.

ترکیب استقلال و سپاهان و تغییرات بازیکنان

داوود سید عباسی، سید مهدی رحمتی، رسول خطیبی، حمید شفیعی، حمید عزیز زاده، اصغر طالب نسب، رضا عنایتی، حسین کاظمی، خسرو حیدری، هادی ریش اصفهانی، فابیو جانواریو، هاشم بیک زاده و سید مهدی سیدصالحی از جمله بازیکنانی هستند که در ادوار گذشته لیگ برتر در ترکیب هر دو تیم به میدان رفته اند و رحمتی، بیک زاده، عنایتی، حیدری، جانواریو و سیدصالحی با هر دو تیم استقلال و سپاهان قهرمانی در لیگ برتر ایران را تجربه کرده اند.

احمدرضا عابدزاده و احمد مومن زاده از جمله بازیکنان مشترک سال های دور دو تیم و ناصر حجازی و امیر قلعه نوعی نیز از مربیان مشترک سپاهان و استقلال هستند. قلعه نوعی دو بار و در دوره های پنجم و هشتم لیگ برتر، استقلال را به مقام قهرمانی رسانده و سپاهان 2 قهرمانی از 4 عنوان قهرمانی خود در لیگ برتر را، در دوره های نهم و دهم این رقابت ها با حضور امیر قلعه نوعی تجربه کرده است.

عمادرضا؛ چهره مشترک امسال زردآبی

شاید بتوان در آینده نزدیک نام عماد محمد رضا را نیز به فهرست بازیکنان مشترک دو تیم اضافه کرد. عماد رضا که در فصل نهم لیگ برتر با 19 گل زده آقای گل شده بود و هم اکنون با 66 گل در مکان پنجم فهرست بهترین گلزنان تاریخ لیگ فوتبال ایران قرار دارد، پس از قطع همکاری با سپاهان به عراق رفت.

مدتی پیش زمزمه هایی مبنی بر توافق او با فتح الله زاده مدیرعامل استقلال به گوش رسید و خبر پیوستن وی به استقلال در رسانه ها منتشر شد. پس از انتشار این خبر بود که مسئولان سپاهان بدهی مالیاتی عمادرضا را مانع ورود این بازیکن به ایران عنوان کردند. انتشار تصاویری از صورتجلسه ای سه صفحه ای که به دو زبان فارسی و انگلیسی در تاریخ نهم اردیبهشت 1391 تنظیم و به امضا رحیمی مدیرعامل سپاهان و عماد رضا بازیکن سابق سپاهان رسیده، ثابت می کند که وی بازیکن آزاد نیست و بدون جلب رضایت سپاهان حق حضور در باشگاه دیگری را ندارد. با این شرایط عمادرضا نمی تواند در بازی یکشنبه آینده دو تیم در اصفهان به میدان برود.

سپاهان و استقلال در هفته دهم دور رفت اولین دوره رقابت های لیگ برتر حرفه ای فوتبال ایران، در اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار که هفتم اسفند 1380 برگزار شد در نهایت با گل دقیقه 34 فراز فاطمی به سود استقلال به پایان رسید.

سپاهان در دور برگشت مسابقات و در هفته بیست و سوم نیز روز 24 اردیبهشت 1381 با نتیجه 3 بر صفر مغلوب استقلال شد تا در رویارویی های خود با این تیم در اولین دوره لیگ برتر ایران ناکام بماند. گل های اول و سوم استقلال در این بازی را محمد نوازی از روی نقطه پنالتی و سیروس دین محمدی به ثمر رساندند و گل دوم نیز روی اشتباه و گل به خودی جواد محققیان بازیکن سپاهان وارد دروازه تیم اصفهانی شد. منصور پورحیدری و استانکو پوکله‌پوویچ کروات هدایت استقلال و سپاهان در این دوره از رقابت ها را بر عهده داشتند.

نبردهای خوش‌یمن سپاهان – استقلال در نخستین تجربه قهرمانی سپاهان

نبردهای سپاهان با استقلال در دومین دوره لیگ برتر ایران، یعنی فصلی که سپاهان به عنوان اولین تیم شهرستانی به مقام قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران رسید، برای تیم اصفهانی خوش یمن بود. دو تیم با نیمکتی دگرگون شده و در شرایطی که سپاهان فرهاد کاظمی و استقلال رولند کخ را جایگزین پورحیدری و استانکو کرده بودند، 12 آبان 81 و در هفته سوم رقابت ها در تهران با هم روبه رو شدند و سپاهان با گل های دقایق 10 و 32 افشین حاجی پور نیمه اول را به سود خود به پایان برد. در دقیقه 52 علیرضا نیکبخت واحدی یکی از گل های خورده استقلال را جبران کرد و یدالله اکبری در دقیقه 71 بازی را به تساوی 2-2 کشاند. در شرایطی که به نظر می رسید دو تیم در آستانه کسب اولین تساوی شان در تاریخ لیگ برتر قرار دارند، اعلام ضربه پنالتی به سود سپاهان در دقیقه 90 و گل محرم نویدکیا، اولین پیروزی سپاهان در مقابل استقلال از آغاز لیگ برتر را رقم زد.

تکرار نتیجه دور رفت با گلزنی دوباره نویدکیا

4 اردیبهشت 82 و در هفته شانزدهم لیگ برتر، سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان نتیجه بازی دور رفت با استقلال را تکرار کرد.

ضربه پنالتی محرم نویدکیا در دقیقه 43 تبدیل به اولین گل سپاهان شد، وی در دقیقه 48 دروازه استقلال را برای بار دوم گشود و سپاهان 2 بر صفر از حریف پیش افتاد. در ادامه، حملات متعدد استقلال به سوی دروازه سپاهان نتیجه داد و یدالله اکبری در دقیقه 75 بازی را 2-1 کرد. داستان گل به خودی های سپاهان در مقابل استقلال در دقیقه 80 این بازی نیز تکرار شد و رضا حسن زاده بازیکن فقید این تیم، به اشتباه دروازه خودی را گشود تا این دیدار در 10 دقیقه پایانی خود با حساسیت بیشتری دنبال شود. دقیقه 88 بود که محمود کریمی مهاجم ریزنقش سابق سپاهان گل پیروزی بخش طلایی پوشان را به ثمر رساند تا شاگردان جواد زرینچه اصفهان را با شکست 3 بر 2 ترک کنند.

سپاهان در پایان این فصل به عنوان اولین تیم شهرستانی قهرمان رقابت های لیگ برتر ایران شد و استقلال نیز در رده نهم جدول ایستاد.

مصاف سپاهان و استقلال در سومین دوره لیگ

اولین مصاف استقلال و سپاهان در سومین دوره لیگ برتر و پنجمین رقابت دو تیم از آغاز رقابت های لیگ حرفه ای ایران، نهم آذر 82 با قضاوت جلال مرادی در اصفهان برگزار شد. شاگردان امیر قلعه نوعی و فرهاد کاظمی در هفته یازدهم، به نتیجه تساوی بدون گل رضایت دادند تا سپاهان و استقلال برای اولین بار در مصاف های رودر رو در تاریخ لیگ برتر امتیازها را تقسیم کنند.

سپاهان در بازی برگشت در همان دقایق ابتدایی روی ضربه سعید رمضانی به گل رسید اما به فاصله یک دقیقه از این گل، غلامرضا عنایتی در دقیقه 3 دروازه سپاهان را گشود. این مسابقه تا دقایق پایانی با نتیجه تساوی دنبال میشد تا بالاخره علی سامره در دقیقه 82 استقلال را پیش بیندازد. این دیدار که بیست و چهارم فروردین ماه 83 در تهران برگزار شد درنهایت با همان نتیجه 2 بر یک به سود استقلال پایان یافت و قلعه نوعی به اولین پیروزی خود مقابل سپاهان در لیگ برتر در کسوت سرمربی گری استقلال دست یافت.

چهارمین فصل لیگ

سپاهان و استقلال در چهارمین فصل لیگ برتر فوتبال ایران، که برای اولین بار به صورت 16 تیمی برگزار میشد، در هفته پایانی نیم فصل اول و در اصفهان به نتیجه تساوی 2-2 دست یافتند. شاگردان امیر قلعه نوعی در دقایق 25 و 50 توسط سامره و عنایتی به گل رسیدند و ادموند بزیک در دقیقه 67 یکی از گل های خورده سپاهان را جبران کرد. یک دقیقه بعد علی سامره بازیکن استقلال از زمین مسابقه اخراج شد و سرانجام سپاهان در دقیقه 80 با ضربه پنالتی رسول خطیبی، بازی را به تساوی کشاند. این مسابقه که 11 دی 83 با قضاوت محسن قهرمانی در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد، حواشی زیادی به همراه داشت، اتفاقات رخ داده در هنگام انجام تست دوپینگ از بازیکنان استقلال و استعفای فرهاد کاظمی از سمت سرمربیگری سپاهان پس از پایان این دیدار از جمله این حوادث بود. با پذیرفته شدن استعفای کاظمی، ناصر پورمهدی به عنوان سرمربی موقت طلایی پوشان معرفی شد.

نتیجه بازی رفت دو تیم، در هفته پایانی رقابت ها نیز تکرار شد و سپاهان و استقلال در تهران به تساوی 2-2 دست یافتند. غلامرضا عنایتی و سیاوش اکبرپور در دقایق 13 و 69 برای استقلال گلزنی کردند و هر دو گل سپاهان را رسول خطیبی در دقایق 62 و 84 به ثمر رساند. در این بازی که سی ام خرداد 84 در تهران برگزار شد، استانکو پوکله‌پوویچ هدایت زردپوشان را بر عهده داشت.

یک پیروزی؛ سهم هر دو تیم در لیگ پنجم

در فصل پنجم لیگ برتر، سپاهان و استقلال موفق شدند دیدارهای خانگی خود را با پیروزی پشت سر بگذارند. سپاهان در هفته هفتم 24 مهر ماه 84 در اصفهان با تک گل دقیقه 31 مهدی جعفرپور استقلال را از پیش رو برداشت و آبی پوشان نیز 23 اسفند همان سال و در هفته بیست و دوم در تهران موفق به برد سپاهان با نتیجه 2 بر یک شدند. در این بازی، سپاهان با سرمربیگری ادسون تاوارس با گل دقیقه 42 رسول خطیبی پیش افتاد اما امیرحسین صادقی و مجتبی جباری در دقایق 55 و 58 برای استقلال گلزنی کردند. استقلال در پایان این فصل از رقابت های لیگ برتر، برای اولین بار به مقام قهرمانی لیگ برتر ایران دست یافت و سپاهان هفتم شد.

استقلال دهم آذر 85 در هفته یازدهم ششمین دوره لیگ برتر، پس از سه فصل حضور امیر قلعه نوعی بر مسند سرمربیگری این تیم، با صمد مرفاوی سرمربی جدید خود، در تهران میزبان سپاهان لوکا بوناچیچ بود. اولین گل این مسابقه را جواد ماهری در دقیقه 12 برای سپاهان به ثمر رساند و میثم بائو در دقیقه 39 بازی را مساوی کرد. تیم تهرانی از دقیقه 87 با اخراج امیرحسین صادقی 10 نفره شد اما این استقلال بود که 3 دقیقه بعد روی ضربه بائو به گل دوم رسید و پیروز میدان لقب گرفت.

31 فروردین 86 و در هفته بیست و ششم، بازی برگشت دو تیم در اصفهان با تک گل دقیقه 92 هادی عقیلی از روی نقطه پنالتی به سود سپاهان پایان یافت.

دو پیروزی سهم سپاهان در فصل هفتم

سپاهان و استقلال در دو بازی رفت و برگشت فصل هفتم که با حضور 18 تیم برگزار شد، با دو ترکیب متفاوت از مربیان به مصاف یکدیگر رفتند. هدایت استقلال در بازی رفت را ناصر حجازی بر عهده داشت و در آن سوی میدان لوکا بوناچیچ سرمربی سپاهان بود. سپاهان با گل دقیقه 7 عبدالوهاب ابوالهیل از استقلال پیش افتاد، پیروز قربانی در دقیقه 74 گل تساوی بخش استقلال را به ثمر رساند و درنهایت سپاهان با گل دقیقه 90 ابوالهیل به پیروزی 2 بر یک رسید. این درحالی بود که در بازی برگشت که با برتری 1 بر صفر طلایی پوشان همراه بود، فیروز کریمی و ژوروان ویرا روی نیمکت استقلال و سپاهان حضور داشتند و احسان حاج صفی با گل دقیقه 65 خود پیروزی خارج از خانه سپاهان در این دیدار را رقم زد.

اولین تساوی دو تیم با بازگشت قلعه‌نویی

در آغاز هشتمین دوره لیگ برتر، امیر قلعه نوعی بار دیگر به سرمربیگری استقلال منصوب شد. این تیم در هفته سوم مسابقات 27 مرداد 87 در تهران میزبان سپاهان به سرمربیگری انگین فیرات بود. مهدی جعفرپور در دقیقه 24 برای سپاهان گلزنی کرد و پیروز قربانی در دقیقه 73 بازی را به تساوی کشاند تا اولین تساوی یک بر یک دو تیم در لیگ برتر رقم بخورد. سپاهان دهم دی ماه 87 در بازی برگشت در اصفهان با فرهاد کاظمی سرمربی سابق خود به مصاف شاگردان قلعه نوعی رفت و با نتیجه 2 بر یک به برتری رسید. گل های سپاهان در این مسابقه را محرم نویدکیا و علی علیزاده بازیکن استقلال در دقایق 10 و 28 به ثمر رساندند و تک گل استقلال را آرش برهانی در دقیقه 74 وارد دروازه سپاهان کرد. استقلال در پایان این فصل دومین قهرمانی خود با قلعه نوعی را تجربه کرد و سپاهان نیز در رده چهارم قرار گرفت. قلعه نوعی علی رغم کسب عنوان قهرمانی با استقلال، از این تیم جدا شد و به سپاهان پیوست و صمد مرفاوی جایگزین وی در این تیم شد.

اولین تجربه قلعه‌نویی در کسوت سرمربیگری سپاهان

امیر قلعه نوعی خیلی زود تیم سابقش را ملاقات کرد و 16 آبان 88 در چارچوب هفته اول نهمین دوره لیگ برتر، در تهران با استقلال روبه رو شد. امیدرضا روانخواه در دقیقه 61 برای استقلال گلزنی کرد و قلعه نوعی اولین مصاف با تیم سابقش را به استقلال و صمد مرفاوی واگذار کرد. بازی برگشت دو تیم در اصفهان، با گل های دقایق 45 و 63 عمادرضا و هادی عقیلی 2 بر صفر به سود سپاهان خاتمه یافت، سپاهان در پایان این فصل قهرمان لیگ برتر شد تا امیر قلعه نوعی ضمن رقم زدن دومین قهرمانی سپاهان در تاریخ لیگ برتر، در دو فصل متوالی و با دو تیم متفاوت به مقام قهرمانی رقابت ها دست یابد.

قلعه نوعی در مصاف های خود با استقلال و پرویز مظلومی در فصل دهم لیگ برتر چندان موفق نبود و از دو بازی رفت و برگشت تنها 1 امتیاز کسب کرد. سپاهان در هفته هفتم رقابت ها در تهران میهمان استقلال بود و این مسابقه که 5 شهریور 89 در ورزشگاه آزادی برگزار شد مبدل به پرگل ترین بازی دو تیم در تاریخ لیگ برتر شد. استقلال با دو گل میلاد میداوودی در دقایق 18 و 43 و تک گل دقیقه 25 فرهاد مجیدی با پیروزی 3 بر صفر به رختکن رفت، سپاهان در نیمه دوم، بازی را در دست گرفت و موفق شد با گل های بیک زاده و میلوراد یانوش بازی را به تساوی بکشاند. سپاهان که با جبران 3 گل در 15 دقیقه حتی به پیروزی در این بازی امیدوار شده بود، با گل به خودی رضا عنایتی در دقیقه 82 مسابقه را با نتیجه 4-3 به حریف واگذار کرد.

سپاهان در بازی برگشت نیز موفق به کسب 3 امتیاز نشد و به تساوی خانگی یک بر یک رضایت داد. گل سپاهان در این دیدار را احمد جمشیدیان در دقیقه 38 به ثمر رساند و تک گل استقلال را نیز سید مهدی سید صالحی در دقیقه 90 وارد دروازه شاگردان قلعه نوعی کرد. سپاهان در پایان فصل دهم با کسب 66 امتیاز به دومین قهرمانی پیاپی و سومین قهرمانی خود در لیگ برتر ایران دست یافت و استقلال با اختلاف 1 امتیاز نایب قهرمان شد.

تغییر و تحولات سپاهان

سپاهان پس از دو دوره قهرمانی پیاپی در لیگ برتر دچار تغییر و تحولات فراوانی شد. علیرضا رحیمی به عنوان مدیرعامل، جایگزین محمدرضا ساکت شد و قلعه نوعی نیز با سپاهان به توافق نرسید و به تراکتورسازی پیوست و زردپوشان اصفهانی فصل یازدهم را با لوکا بوناچیچ آغاز کردند. دو تیم در اصفهان و در بازی رفت با گل های دقایق 64 و 85 جانواریو و آرش برهانی با تساوی 1-1 به کار خود پایان دادند. این نتیجه شانزدهم دی ماه 90 در بازی برگشت و آخرین مسابقه سپاهان و استقلال در لیگ برتر، تکرار شد با این تفاوت که این بار زلاتکو کرانچار هدایت سپاهانی ها را برعهده داشت. جواد شیرزاد و سیدصالحی در دقایق 32 و 53 گل های این دیدار را به ثمر رساندند.

سپاهان و استقلال آخرین بار در تاریخ دوم خرداد 91 در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2012 با یکدیگر روبه رو شدند و سپاهان با گل های برونو سزار و محسن بنگر حکم حذف استقلال از این مرحله را امضا کرد.

استقلال با 7 برد، 4 تساوی و 2 شکست از 13 مسابقه خود در لیگ برتر دوازدهم هم اکنون 25 امتیازی و صدرنشین است. در کارنامه سپاهان نیز 7 پیروزی، 3 تساوی و 3 شکست به چشم می خورد و این تیم با 24 امتیاز در مکان چهارم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد. استقلال در آخرین بازی خود در هفته چهاردهم موفق به شکست 2 بر صفر تیم تازه لیگ برتری شده گهر دورود شد و سپاهان نیز درحالی که تا دقیقه 73 با نتیجه 3-1 از نفت تهران شکست خورده بود درنهایت موفق شد این بازی را با حساب 4 بر 3 به سود خود پایان دهد.

دیدار حساس تیم های فولاد مبارکه سپاهان و استقلال تهران از هفته پانزدهم دور رفت لیگ برتر فوتبال کشور، ساعت 15:15 یکشنبه 28 آبان ماه به قضاوت سعید مظفری زاده و به میزبانی سپاهان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می شود.

آخرین باخت خانگی سپاهان در مقابل استقلال به تاریخ 7 اسفند 1380 و شکست 1 بر صفر سپاهان در اولین دوره لیگ برتر بازمی گردد و استقلال از 11 سال پیش تاکنون موفق به شکست سپاهان در اصفهان نشده است.