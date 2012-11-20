صادرات 85 میلیون دلاری کالا از چهارمحال و بختیاری/ رشد صدور کارت بازرگانی

رحمت الله صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در هفت ماهه سال جاری 85 میلیون دلار کالا از این استان در هفت ماهه سال جاری صادر شده، اظهار داشت: رشد صادرات در هفت ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 12.6 درصد رشد داشته است.

صفری با بیان اینکه عمده کالاهای صادر شده شامل کولر آبی، یخچال فریزر، روغن خوراکی، آبگرمکن، کاشی و سرامیک، ماشین لباسشویی، سیمان، آجر نسوز، سیلندر گاز، ظروف پلاستیکی، ماهی، کابل، مغز بادام، خمیر مایه ، موکت و ... بوده است، بیان داشت: کالا ها به کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، تاجیکستان، امارات، هندوستان، آلمان، کویت و .... صادر شده است.

138.6 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده است

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 138.6 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده، افزود: ارزش صادرات سال 90 نسبت به سال گذشته 24.4 درصد رشد داشته است.

صفری با بیان اینکه ورادات کالا در سال 90 بیش از 739 میلیون دلار بوده، عنوان کرد: عمده کالاهای وارداتی ماشین آلات خط تولید و مواد اولیه واحد های تولیدی بوده است.

ثبت 230 میلیون دلار سفارش واردات کالا/ رشد صدور کارت بازرگانی

معاون بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری گفت: در هفت ماهه سال جاری بیش از 230 میلیون دلار سفارش واردات کالا در این سازمان به ثبت رسید است.

رحمت الله صفری با بیان اینکه در سال گذشته 242 فقره کارت بازرگانی صادر و تمدید شده، تصریح کرد: صدور کارت نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.6 درصد رشد داشته است.