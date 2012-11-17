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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان استانداری البرز معرفی شد

مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان استانداری البرز معرفی شد

کرج – خبرگزاری مهر: مسئول خبری روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز گفت: نقی حسین زاده به عنوان مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان استانداری البرز معرفی شد.

محمدرضا جهانشاهلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نقی حسین زاده به عنوان مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان استانداری البرز معرفی شد.

وی ادامه داد: این انتخاب از سوی هیئت مدیره تعاونی مسکن استانداری البرز انجام شد که نقی حسین زاده به عنوان مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان استانداری البرز معرفی شد.
 

کد مطلب 1745643

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