محمدرضا جهانشاهلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نقی حسین زاده به عنوان مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان استانداری البرز معرفی شد.
وی ادامه داد: این انتخاب از سوی هیئت مدیره تعاونی مسکن استانداری البرز انجام شد که نقی حسین زاده به عنوان مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان استانداری البرز معرفی شد.
کرج – خبرگزاری مهر: مسئول خبری روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز گفت: نقی حسین زاده به عنوان مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان استانداری البرز معرفی شد.
محمدرضا جهانشاهلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نقی حسین زاده به عنوان مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان استانداری البرز معرفی شد.
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