محمدرضا جهانشاهلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نقی حسین زاده به عنوان مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان استانداری البرز معرفی شد.



وی ادامه داد: این انتخاب از سوی هیئت مدیره تعاونی مسکن استانداری البرز انجام شد که نقی حسین زاده به عنوان مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان استانداری البرز معرفی شد.

