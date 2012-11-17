  1. اقتصاد
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

مهاجران درگفتگو با مهر:

گلابی کیلویی 10000 تومان شد

گلابی کیلویی 10000 تومان شد

رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران گفت: قیمت هرکیلوگرم گلابی در میوه فروشی‌های سطح شهر بیش از 10000 تومان است.

حسین مهاجران در گفتگو با مهر در خصوص قیمت گلابی در بازار اظهارداشت: قیمت هر کیلوگرم گلابی درحال حاضر به دلیل تولید کم این میوه درکشور در میدان مرکزی میوه و تره بار در حدود 8000 تومان است.

وی با اشاره به اینکه قیمت این میوه در مدت مشابه سال گذشته در حدود 6000 تومان بوده است، اظهارداشت: درحقیقت گلابی تخم نطنزی دو ماه پیش از سردرخت خریداری شده و در سردخانه ها نگهداری می شد که به تدریج تا عید به بازار خواهد آمد.

رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران با بیان اینکه گلابی در میوه فروشی های سطح شهر با احتساب سود 35 درصد به مردم عرضه می شود، گفت: براین اساس، قیمت هرکیلوگرم گلابی در میوه فروشی های سطح شهر بیش از 10000 تومان است.

کد مطلب 1745644

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