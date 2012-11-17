جایگاه روابط عمومیها در شناسایی چالشها حائز اهمیت است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو رشیدی صبح شنبه در جمع اعضای شورای هماهنگی های روابط عمومی ها وزارت راه و شهرسازی استان خوزستان نقش روابط عمومی ها را در انتقال تجربیات، هم اندیشی و هم افزایی سازمانهای متبوع خود پر اهمیت و ابزاری یاری دهنده برای مدیران عنوان کرد.

وی در توصیف دانش و جایگاه روابط عمومی، آن را علمی گسترده و برخوردار از مراتب و سطح متعالی دانشگاهی عنوان کرده و نقش شورای هماهنگی روابط عمومی های وزارت راه و شهرسازی استان خوزستان در انتقال تجارب و بهره گیری از آنها با توجه به گستردگی و ابعاد مختلف اعضای این شورا مهم و اثر بخش عنوان کرد.



رشیدی با تشریح برخی از چالشهای پیش روی این مجموعه، جایگاه و عملکرد روابط عمومی ها در معرفی و شناساندن این دست چالشها برای تنویر افکار عمومی حائز توجه شمرد .



در ادامه ی سومین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های وزارت راه و شهرسازی استان خوزستان، امید زمانی مدیرروابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان در گزارشی از نشستهای اخیر این شورا، آسیب شناسی، برنامه ریزی، هم اندیشی، همسان سازی عملکردهای روابط عمومی ها، کاهش هزینه ها و جلوگیری از موازی کارهای احتمالی و ساماندهی امور مشترک در ارتباط با رسانه ها را از اهم موضوعاتی برشمرد که این شورا درصدد پیگری و تحقق آنهاست.



وی اظهار کرد: تشکیل چهار کمیته کاری و برگزاری نشستهای جداگانه در این کمیته ها، راه اندازی پورتال مشترک با موضوع حمل و نقل و مسکن، پیگیری انتشار نشریه داخلی و حضور مشترک در نمایشگاه های مرتبط از دیگر اقداماتی این شورا به شمار می آید.



زمانی همچنین بر لزوم حضور مدیران روابط عمومی ها در نشستهای شوراهای حمل و نقل و مسکن استان خوزستان به منظور شفاف سازی، پاسخگویی و چاره جویی هر چه بهتر به منظور یاری به مدیران این مجموعه تاکید کرد.



وی با اشاره به لزوم تغییر نگرش در خصوص اعتبارات اختصاص یافته به روابط عمومی ها که به مثابه هزینه تلقی می گردد، آن را سرمایه گذاری بلندمدت بر روی افکار مخاطبین سازمان معرفی کرد.



مدیر روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، ایجاد درک و تلقی صحیح از چالشها و مشکلات پیش رو برای مردم را از کارکردهای مطلوب روابط عمومی ها عنوان کرد.



در ادامه این نشست هر یک از اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در خوزستان ضمن بیان دیدگاه های خود در خصوص نحوه بهره گیری از شیوه های اثر بخش و کارآمد به منظور افزایش آگاهی و اطلاع عموم مخاطبین به تبیین این راهکارها با ذکر مصادیق آن پرداختند.



در ادامه این نشست ضمن معرفی «حسن پور» به عنوان مدیر جدید روابط عمومی اداره کل راه آهن جنوب از زحمات و فعالیت های علی مهدی پور مسئول سابق روابط عمومی این اداره کل با اهدای لوح سپاس توسط دهقانی تقدیر شد.



سومین نشست اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در خوزستان به میزبانی اداره کل راه آهن جنوب برگزار شد.