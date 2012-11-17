  1. بین الملل
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲

نظامیان ترک 24 عضو "پ.ک.ک" را در استان تونجلی دستگیر کردند

نظامیان ترک 24 عضو "پ.ک.ک" را در استان تونجلی دستگیر کردند

ارتش ترکیه از بازداشت 24 عضو حزب کارگران کردستان در شرق این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا در گزارشی به نقل از روزنامه زمان نوشت : ارتش ترکیه در جریان عملیاتی در منطقه ای روستایی در استان تونجلی در دو روز گذشته، 24 عضو حزب کارگران کردستان را بازداشت کرد.

این عملیات در ادامه تحقیقات درباره کشته شدن دادستانی در استان تونجلی در دو ماه پیش صورت گرفت.

گروه پ.ک.ک از گروههای جدایی طلب در ترکیه است که رویای "کردستان بزرگ" را در سر دارد و با وجود تمایل دولت ترکیه برای مذاکره با این گروه، آنها همچنان در داخل خاک این کشور عملیات گسترده ای را علیه نیروهای امنیتی انجام می دهند.

در عین حال با وقوع تحولات سوریه و مداخله آنکارا دراین رابطه به نظر می رسد اقدامات این گروه نیز با روند تندتری در حال افزایش است و مجموعه عملیاتهای چندی قبل آن می تواند نشان از شرایط جدید باشد.

کد مطلب 1745658

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