اصناف همدان نقش خود را در کنترل بازار ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد پیش از ظهر شنبه در کمیسیون تنظیم بازار استان همدان با تذکر به مجمع امور صنفی این استان، گفت: اصناف نباید اجازه دهند سودجویان، حیثیت بازار را به خطر انداخته و بازار را آشفته کنند، زیرا آشفتگی بازار به نفع هیچ کس نیست.

وی با بیان اینکه اتحادیه های صنفی باید بازرسی از صنوف را افزایش دهند، ادامه داد: اتحادیه های صنفی جلسات با فعالان صنف خود را بیشتر کرده و موارد قانونی چون نصب قیمت را به آنها یادآوری کنند تا بازار کنترل شود.

جایگاههای فروش با نرخ های واقعی، بازار همدان را آرام می کند

وی تاکید کرد: در صورتیکه اتحادیه های صنفی و اصناف به وظایف خود عمل نکنند، کمیسیون تنظیم بازار استان مستقیم وارد موضوع می شود و با اقداماتی چون ایجاد جایگاههای فروش با نرخ های واقعی، بازار را کنترل خواهد کرد.

استاندار همدان با مناسب ارزیابی کردن اطلاع رسانی های انجام شده برای آگاهی مردم از قیمت ها و بازرسی ها، افزود: این اقدامات برای شروع خوب است و باید کنترل قیمت ها و اطلاع رسانی دقیقتر انجام شود تا قیمت ها واقعی شوند.

وی گفت: علاوه بر اطلاع رسانی از سایت، باید قیمت ها در صدا و سیما و رسانه ها نیز اعلام و در بازار نیز با مشارکت شهرداری تابلوهای اطلاع رسانی از قیمت ها، نصب شود.

مردم بازار ملتهب و گرانفروشی را تحمل نمی کنند

آزاد با تاکید بر کنترل بیشتر قیمت اقلام اصلی مردم، اظهار داشت: اگر مردم تلاش کمیسیون تنظیم بازار برای کنترل قیمت ها را ببینند، همراهی خواهند کرد چراکه مردم کشور را از آن خود می دانند و بازار ملتهب و گرانفروشی را تحمل نمی کنند.

وی همچنین خواستار جانمایی برای نصب دوکانکس برای فعالیت بازرسان سازمان بازرگانی به همراه قاضی تعزیرات، در مرکز شهر و نزدیک بازارهای اصلی شد.

آزاد با بیان اینکه نباید فعالیت این کانکس ها مزاحمتی برای مردم داشته باشد و ترافیک ایجاد شود، اضافه کرد: مردم باید به این مراکز دسترسی راحت داشته و شکایات خود را مطرح و بررسی موضوع در همانجا انجام و نتیجه معلوم شود.

موجودی انبارهای استان همدان باید اعلام شود

استاندار همدان با یادآوری اهمیت اطلاع از موجودی انبارهای استان همدان گفت: اعلام موجودی انبار برای فعالان اقتصادی مشکلی ندارد بلکه افرادی که موجودی انبارهای خود را اعلام نمی کنند، مشکل دارند و به دنبال اهداف دیگری هستند که باید آنها را در دستیابی به اهداف ناکام گذاشت.

آزاد با اعلام اینکه در تنظیم بازار و کنترل قیمت ها شرکتهای دولتی باید همراهی بیشتری داشته باشند، تاکید کرد: اگر این شرکت ها خلاف کنند باید با آنها برخورد جدی شود.

وی بر نظارت به عملکرد آن دسته از فعالان اقتصادی استان همدان که واردات کالا با قیمت ارز مرجع داشته اند، تاکید کرد و خواستار مشارکت و همکاری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در این نظارت شد.