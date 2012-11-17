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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۴۸

زیوری خبر داد:

اتمام عملیات اصلاح انشعاب آب 200 مشترک در محمد آباد شهریار

اتمام عملیات اصلاح انشعاب آب 200 مشترک در محمد آباد شهریار

شهریار - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار از اتمام عملیات اصلاح انشعاب آب بیش از 200 مشترک در منطقه محمد آباد شهریار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ولی زیوری اظهار داشت: طی بررسی های بعمل آمده وبراساس آمارهای موجود، به دلایل بروز شکستگی های متعدد، کمبود آب و افت فشار و بمنظور جلوگیری از هدر رفت آب و ارائه خدمات مطلوب آبرسانی به شهروندان، طرح اصلاح انشعاب محمد آباد شهریار، در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این طرح تعداد 200 انشعاب مشترکین در منطقه محمدآباد شهریار اصلاح شد که هزینه اجرایی آن از محل اعتبارات جاری شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب استان تهران تامین شد.

این مسئول عنوان کرد: این طرح در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و اجرای صحیح وظایف شرکت آبفای غرب استان تهران انجام شد که امید می رود با اجرای این طرح بخشی از مشکلات شهروندان این منطقه در تامین آب مصرفی خود، رفع شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار گفت: بمنظور خدمات رسانی هرچه بیشتر و بهتر و افزایش کیفیت آب آشامیدنی شهروندان، برنامه های دیگری نیز در دستور کار قرار دارد که با تامین اعتبار و انجام اقدامات زیربنایی لازم، هرچه سریعتر وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.

کد مطلب 1745660

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