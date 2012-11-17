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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

صادقی در گفتگو با مهر:

مانعی برای برگزاری نشست های سیاسی در شیراز نیست

مانعی برای برگزاری نشست های سیاسی در شیراز نیست

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری فارس گفت: هیچگونه مانعی برای برگزاری نشست های سیاسی قانونی در شهر شیراز و استان فارس وجود ندارد.

یحیی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برگزاری نشست های سیاسی همیشه انجام شده، افزود: دانشگاه ها از مهمترین مراکزی هستند که اقدام به فعالیت ها و برگزاری نشست های سیاسی قانونی می کنند.

وی تصریح کرد: برگزاری این گونه نشست ها از گذشته در دانشگاه ها انجام می شده و تاکنون نیز ادامه دارد که در صورت قانونی برگزار شدن آنها مانعی نخواهد داشت.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری فارس در خصوص نزدیک شدن به زمان انتخابات نیز ادامه داد: هنوز برای برنامه ریزی کردن در این راستا زود است و نمی توانیم بگوییم سفر برخی از اشخاص به استان جنبه انتخاباتی دارد.

صادقی یادآور شد: فعالین سیاسی دانشگاهیان اقدام به دعوت از شخصیت های مختلفی می کنند که در این میان تعدادی از آنها نیز امکان دارد در آینده اقدام به حضور در انتخابات ریاست جمهوری کنند.

وی تاکید کرد: فضا برای فعالیت های سیاسی قانونی در استان فارس فراهم است اما همگان باید به این نکته توجه داشته باشد که اینگونه فعالیت ها و نشست ها باید کاملا قانونی و از جانب گروه های سیاسی قانونی باشد.

کد مطلب 1745663

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