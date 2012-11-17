  1. حوزه و دانشگاه
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

اعلام آمادگی زیاری در مهر؛

حذف کنکور در 20درصد رشته‌های کارشناسی دانشگاه پیام نور

حذف کنکور در 20درصد رشته‌های کارشناسی دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور با حضور در خبرگزاری مهر اعلام کرد این دانشگاه آمادگی دارد تا برای سال آینده، کنکور سراسری در 20 درصد رشته های این دانشگاه حذف شود.

دکتر حسن زیاری امروز شنبه در بازدیدی که از خبرگزاری مهر داشت، با اعلام این خبر افزود: دانشگاه پیام نور این آمادگی را دارد که طبق روال وزارت علوم، در مقطع کارشناسی در 20 درصد رشته ها کنکور را حذف کند.

وی گفت: حذف این رشته ها در گروههای علوم انسانی، علوم پایه و حتی کشاورزی و سایر رشته ها می تواند صورت گیرد.

رئیس دانشگاه پیام نور همچنین در نشستی که در خبرگزاری مهر داشت، درباره جدیدترین تحولات و برنامه های آینده این دانشگاه صحبت کرد.

وی اظهار داشت: این دانشگاه توسعه کمی را به پایان رسانده و از این پس برای توسعه کیفی تلاش می کند.

 به گزارش مهر، پیش از این وزیر علوم اعلام کرد که در کنکور سراسری سال آینده 3 هزار رشته محل در دانشگاههای آزاد، غیردولتی و پیام نور حذف خواهند شد.

کد مطلب 1745665

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