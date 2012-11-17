دکتر حسن زیاری امروز شنبه در بازدیدی که از خبرگزاری مهر داشت، با اعلام این خبر افزود: دانشگاه پیام نور این آمادگی را دارد که طبق روال وزارت علوم، در مقطع کارشناسی در 20 درصد رشته ها کنکور را حذف کند.

وی گفت: حذف این رشته ها در گروههای علوم انسانی، علوم پایه و حتی کشاورزی و سایر رشته ها می تواند صورت گیرد.

رئیس دانشگاه پیام نور همچنین در نشستی که در خبرگزاری مهر داشت، درباره جدیدترین تحولات و برنامه های آینده این دانشگاه صحبت کرد.

وی اظهار داشت: این دانشگاه توسعه کمی را به پایان رسانده و از این پس برای توسعه کیفی تلاش می کند.

به گزارش مهر، پیش از این وزیر علوم اعلام کرد که در کنکور سراسری سال آینده 3 هزار رشته محل در دانشگاههای آزاد، غیردولتی و پیام نور حذف خواهند شد.