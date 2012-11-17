50 عنوان برنامه محوری در خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسینعلی یوسفعلیزاده صبح شنبه در نشست خبری با تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم از انطباق شکلی و محتوایی برنامه های هفته بسیج با ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین(ع) خبر داد و افزود: شعار محتوایی هفته بسیج در سال جاری "بسیج امتداد عاشورا" انتخاب شده و برنامه های این هفته نیز در همین راستا برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این هفته حدود 600 برنامه مختلف در قالب 51 عنوان برنامه محوری در شهرستان های مختلف خراسان شمالی برگزار می شود.

سردار یوسفعلیزاده دیدار با ائمه جمعه، دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، اجتماع نونهالان عاشورایی، نشست شورای بسیج مهندسین، همایش نوجوانان بسیجی و هیئت های مذهبی، افتتاح پروژه های محرومیت زدایی در استان و عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا را از جمله برنامه های هفته بسیج در خراسان شمالی ذکر کرد.

وی افزود: گردهمایی بصیرتی دانشجویان بسیجی در محل دانشگاه پیام نور استان، حضور هماهنگ بسیجیان در نماز جمعه شهرهای مختلف، برگزاری مراسمات ادعیه و مناجات، برگزاری نمایشگاه فرهنگی بسیج، برگزاری مسابقه فرهنگی هنری بسیج، افتتاح پایگاه های بسیج در شهرستان های مختلف استان، برگزاری مسابقات ورزشی و ... از دیگر برنامه های این هفته در استان است.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی همچنین در ادامه با اشاره به آغاز هفته امر به معروف و نهی از منکر، تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مبنا و پایه اسلامی شدن و اسلامی ماندن جامعه محسوب می شود و بوسیله اجرای این دو فریضه، مابقی فرایض نیز اقامه خواهند شد.

وی امر به معروف و نهی از منکر را در مقابله با جنگ اقتصادی فعلی نیز بسیار راهگشا توصیف کرد و افزود: پیاده شدن این دو فریضه در حوزه اقتصاد سبب می شود تا در شرایط فعلی، برخی سوء استفاده های اقتصادی کاهش یافته و با حمایت و پشتیبانی مردمی، نظام اسلامی از این فراز مهم نیز با موفقیت عبور کند.